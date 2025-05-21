南投巧咖節 「學園風格」打造15展區

2025南投巧克力咖啡節，5月30日至6月8日，將於埔里福興溫泉園區登場，20日舉行宣傳記者會。（記者張協昇攝）

2025/05/21 05:30

在1.7公頃繽紛花海 品嘗咖啡、甜點 觀賞煙火秀和歌手演出晚會

〔記者張協昇／南投報導〕二○二五南投巧克力咖啡節﹙簡稱巧咖節﹚，五月三十日端午節連假至六月八日，將於埔里福興溫泉園區登場，南投縣政府二十日召開宣傳記者會，宣布今年巧咖節以「學園」風格打造十五個主題展區，並進行花朵風格咖啡席等千人體驗活動，同時設置占地一．七公頃的繽紛彩色花海及安排結合煙火秀、歌手演出的大型晚會，邀請全國民眾一起來品咖啡、吃甜點及看表演，在充滿濃郁咖啡氣香中，感受南投夏日生活的美好。

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5/30到6/8埔里福興溫泉園區登場

邁人第五屆的南投巧咖節，今年照例邀請出身於埔里的高曼容擔任活動大使，記者會並請來擁有米其林餐廳背景的主廚Pierre Mosser，創作兩款別具巧思的法式及巧克力甜點，搭配南投得獎咖啡豆所沖煮的香醇咖啡供現場來賓品嚐，為活動進行宣傳。

假日有手沖職人教學等4場體驗

南投縣副縣長王瑞德表示，今年南投巧咖節，將在六公頃會場設置十五個主題展區，集結上百家南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際比賽金獎殊榮的巧克力品牌、精選伴手禮及在地美食攤商展售，並設置一．七公頃的繽紛彩色花海與人氣IP「貓貓蟲咖波」主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，適合全家同遊，並於五月三十日、三十一日與六月七日，安排三場主題晚會，邀請戴愛玲、曾心梅等歌手輪番演出，壓軸展演結合以無人機群秀出「貓貓蟲咖波」的煙火秀。

無人機群秀出「貓貓蟲咖波」

縣府觀光處表示，假日期間還推出西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作體驗、手沖職人教學等四場大型體驗活動，參與民眾可獲得包含巨大可頌與經典糕餅的野餐包，另消費每滿六六八元可獲一次扭蛋抽獎機會。活動詳情可上官網（http://www.nantouccf.com）查詢。

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