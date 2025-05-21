《高雄》二層行溪舊鐵公路橋修復 提報中央

《二層行溪舊鐵路橋》為日治時期西部縱貫鐵路雙軌化工程產物，為全台現存唯一複線鐵橋，更為彌足珍貴。（記者蘇福男攝）

2025/05/21 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕連接高雄、台南兩地的《二層行溪舊鐵路橋》、《二層行溪舊公路橋》，因見證台灣陸上交通歷史演變，經兩地民代和居民搶救保存，分別列為市定古蹟及歷史建築，其中《二層行溪舊鐵路橋》修復經費約一．三億元，台南市文化局已提報文化部爭取經費補助。

橫跨二層行溪（二仁溪）的舊鐵路橋連接高雄、台南，全長二四○公尺，興建於一九二九年，為日治時期鐵路雙軌化工程產物，當時在基隆河橋和二層行溪各興建一座複線橋梁，基隆河橋於二○○五年拆除，二層行溪舊鐵路橋成為全國現存唯一複線鐵橋。

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二○一四年台鐵在舊鐵路橋上游約二○公尺處增建新橋，因新舊橋距離太近，台鐵擔心溪水流經下游舊橋墩會引起洄旋，造成結構危害，一度打算報拆，後在各界合力爭取下，於二○一五年列入市定古蹟。

另位於省道台一線旁的二層行溪舊公路橋，最初興建於一九一九年，是日治早期少見的鋼筋混凝土構造橋梁，歷經民進黨立委邱志偉、王定宇和社區合力搶救，於二○一六年列為歷史建築。

三年前邱志偉爭取文化部四○○萬元經費，由台南市文化局進行規劃設計作業，去年底完成調查研究，台南市府已提報文化部爭取補助。

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