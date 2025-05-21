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    《高雄》布局「數位孿生」 高雄城市治理添翼

    輝達執行長黃仁勳在演講影片介紹台灣已將「數位孿生」引入城市，圖中畫面為高雄綠園道。（高市府提供）

    輝達執行長黃仁勳在演講影片介紹台灣已將「數位孿生」引入城市，圖中畫面為高雄綠園道。（高市府提供）

    2025/05/21 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕NVIDIA執行長黃仁勳昨天演講時點名高雄為「數位孿生城市」，市長陳其邁昨表示去年即開始布局，透過本地影像資料與模型訓練，展現主權AI應用於城市治理的可行性，訓練完成模型未來將供各縣市使用。

    黃仁勳演講指出，已有數十萬棟建築、上百萬公里道路在數位孿生模型中，並在影片中提及「Linker Vision和高雄市使用數位孿生來模擬各種不可預測情境的影響，並打造影像串流管理代理程式，以發送即時通知給第一線應變人員」。

    陳其邁說，高雄從去年起即布局成為數位孿生城市，展開跨局處整合與內部教育訓練，攜手NVIDIA、Linker Vision與中華電信合作推動相關應用計畫。

    其中「智慧高雄燈塔計畫」已是全球影像語言模型（VLM）最大戶外應用場域之一，透過本地影像資料與模型訓練，展現主權AI應用於城市治理的可行性，並進一步導入模擬實體環境的AI技術，以強化城市治理效能與災害預防韌性。

    陳其邁說，未來將持續把握台灣在半導體與硬體產業的優勢，推動AI與產業智慧升級，並將擴展燈塔計畫應用至智慧醫療、智慧港口、石化鋼鐵與電力等場域，打造完整AIoT產業生態系。

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