《高雄》趕520結婚熱 343對新人攜手登記

新人王鏈期、張維之在五二○完成結婚登記。（記者陳文嬋攝）

2025/05/21 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕昨天是二○二五年五月二十日諧音「愛妳愛我，我愛你」，高雄市掀起結婚熱潮，共有三四三對新人登記結婚，新人發表愛情宣言，以愛情限時批作為紀念。

高雄昨天總計三四三對新人登記結婚，其中十對是同性結婚、十三對新人趁前天宜嫁娶吉日，提前辦理結婚登記，指定昨天五二○生效。

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10對同性婚 13對指定昨天登記生效

新人王鏈期、張維之從國中認識迄今已二十多年，與友人聚會時重逢，相戀後決定攜手一生，男方感謝女方容忍壞脾氣，生氣時會撒嬌逗他開心，昨天真情告白「我永遠愛妳」，女方開心回應「我們要幸福一輩子」。

新人王耀隆、張家瑜認識十多年很有默契，一個眼神就知道對方需要什麼，相愛過程雖難免波折，分享透過溝通、協調，找出平衡點很重要，男方當眾宣誓「我會永遠擋在妳前面」，表達永遠忠誠，女方甜回「永遠讓你保護」，互相親吻表達愛意。

新人賴威志、郭思唯網路交友認識剛滿一年，女方感受男方真心付出，會照顧、關心她，直呼遇到對的人。

專屬明信片蓋印520郵戳 寄送到府

新人們在鳳山戶所製作專屬明信片，寫下彼此愛情宣言，投遞幸福郵筒，以愛情限時批，蓋印五二○郵戳，寄送到府作為紀念，並獲贈咖啡壺禮盒，參加家電抽獎。

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