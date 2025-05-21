開發鳳梨金桔醬 新化農會搶市

新化區農會結合地方特色產業，推出了鳳梨金桔醬，用途多元。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/21 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化區農會以研製屬於在地特色的水果茶為發想，取材轄內優質產業，推出最佳比例的鳳梨金桔醬，可沖泡成飲品，或抹吐司、拌優格，甚至做為烘焙餡料等，用途多元，已正式銷售。

全新的鳳梨金桔醬在本月五寶節活動時首度公開亮相，香氣濃郁的酸甜好味道，成功建立口碑，由於迴響熱烈，以自有品牌「大目降壹陸捌」在農會展售中心上市。

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新化區農會總幹事林侑融表示，當地出品的鳳梨、竹筍、番薯、胡麻與橄欖等，遠近馳名，並稱產業五寶，都深受歡迎，除了鮮果推廣之外，也全力拓展加工，並透過伴手禮形式，特色行銷。繼鳳梨酥、鳳梨果乾後，再度取材進行加工，開發多用途的鳳梨金桔醬，全力協助農民推廣地方重要產業。

林侑融強調，新推出的果醬採用目前市場最受歡迎的台農十七號「金鑽」品種全力熬製，不添加人工色素、防腐劑與香料，保留最純粹的美味。調配出最佳比例，讓金鑽加金桔的巧妙結合，開發初衷則是希望新化人也能有屬於自己在地特色的水果茶，優質的產品值得推薦。

此外，農會也針對胡麻推出相關的食用油與新纖棒等產品，林侑融希望透過創新研發，逐步推廣地方五寶。

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