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    南科特定區段徵收 預定年底送中央核定

    南科特定區ABCDENO區段徵收前兩場公聽會在善化區登場。（記者劉婉君攝）

    南科特定區ABCDENO區段徵收前兩場公聽會在善化區登場。（記者劉婉君攝）

    2025/05/21 05:30

    A、B、C、D、E、N、O區段公聽會 善化登場

    〔記者劉婉君／善化報導〕南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收案首場公聽會昨在善化區登場，向地主說明後續的補償及安置等措施，區段徵收計畫書預計年底送內政部核定，期於明年初開工，未來開發完成將有助於南科生活機能更臻完善。

    工程預計明年初開工 工期3至4年

    南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收總面積約三七五．四二公頃，其中私人土地約三○八．九公頃，二月已完成協議價購程序，面積約占私人土地的一．一三％。由於區段徵收的地主逾一七○○人，加上繼承人更超過二五○○人，地政局共規劃六場次公聽會，昨在善化區的二場次出席相當踴躍。

    會中有地主反映，希望未來分配的土地不要離原持有的土地太遠；還有地主希望評估地價時要將各種條件均列入考慮，例如「三角窗」的地價應該比未鄰道路的土地高，不要讓地主權益受損。

    地政局主任秘書陳顯道表示，會將地主的意見納入考量，但也會兼顧整體大多數地主的意見後再做評估。該區段徵收案未來除提供二個產業專區及大部分的商業區、住宅區，不僅供應科技產業所需的發展腹地，更整合住宅、商業及公共設施等生活機能，帶動整體地區均衡發展，希望區段徵收計畫書可於年底獲內政部核定後公告，工程預計明年初開工，工期三至四年。

    爭取高科技廠商進駐 A區由市府招商

    其中，緊鄰南科園區台積電十八廠的A區，全區將由市府辦理招商，希望爭取高科技廠商進駐。陳顯道說，只要用地取得沒有問題，明年上半年就會開始招商。明、後二天在安定區，廿三日上、下午在新市區還有公聽會。

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