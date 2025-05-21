集點抽好禮 運動健康護照開跑

台南市政府積極打造運動城市，鼓勵男女老少的全齡化運動，讓市民養成運動的好習慣。（記者王姝琇攝）

2025/05/21 05:30

民眾只要下載APP參加挑戰 即可抽總價值逾百萬獎品

〔記者王姝琇／台南報導〕力拚擺脫「肥胖城市」稱號！台南推出「一一四年台南運動健康護照計畫」，只要下載JoiiSports（揪運動）APP即可參加多項挑戰、參與抽獎，總價值超過百萬元。

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黃偉哲號召讓運動融入日常生活

台南運動健康護照計畫昨日宣布正式啟動，民眾完成健康挑戰即能參加抽獎，獎品包括健康心率手環、藍芽體脂計、北歐健走杖、健力彈力帶、瑜伽墊、運動襪、四大超商禮券等，總額超過百萬市值，最多還能收集到「完賽達標獎章」及「踩點獎章」等四款專屬紀念章，揪民眾動起來。

市長黃偉哲表示，市政府積極打造運動城市，鼓勵男女老少的全齡化運動，讓市民養成運動的好習慣，今年透過科技結合運動，推出「台南運動健康護照計畫」導入JoiiSports App，以「愛哩健康」為口號，號召民眾一起動起來，讓運動融入日常生活，邁向健康幸福的目標。

黃偉哲強調，「運動嚴禁開外掛、健康不能外包」，提醒民眾切勿為了兌換禮品而找人代為參加，犧牲自身健康。台南市已成功擺脫六都「最」胖城市標籤，「爐主換人做」，未來市府將持續透過各項計畫，打造更健康、活力的台南，持續努力擺脫「肥胖城市」的稱號。

即起至10月推出年度走跑距離賽

體育局長陳良乾表示，計畫透過App讓民眾能更便利掌握自身運動數據，包括「年度走跑距離賽」、「健康護照集點任務」與「踩點集獎章活動」三大類項，並結合運動i台灣二．○計畫建置i運動平台專區，提供民眾多元運動活動項目選擇，從每天的小習慣出發逐步養成規律運動。

陳良乾說明，即日起至十月率先推出「年度走跑距離賽」，民眾可選擇健行、跑步、登山等累積達四五○公里，可獲抽獎資格。六月份起祭出集點任務，每日達成指定運動或健康任務（如量測血壓），即可獲得點數參加線上抽獎；另邀民眾踩點運動場館、旅遊步道等地，收集專屬獎章。

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