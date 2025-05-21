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    首頁　>　生活

    基隆民代要求 學區設人行道路阻

    2025/05/21 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕新北市三峽學區重大車禍造成嚴重傷亡，基隆市議員陳冠羽和張之豪認為，基隆市學區周遭類似路型道路很多，缺乏庇護設施更不安全，要求交通處全面盤點，設置人行道路阻石柱等庇護設施。交通處長陳耀川表示，將與教育處和警察局研議加強執法與改善交通設施。基隆市長謝國樑昨受訪也表示，高齡駕駛應該接受嚴格駕駛能力認證。

    陳冠羽昨在議會交通處專案報告時指出，三峽事故周邊已經有標線型人行道、實體人行道、行人專用時相等措施，仍然出現重大死亡車禍，基隆市學區有很多類似路型道路，但是缺少人行道、沒有設置減速平台、減速彎、減速標線等庇護設施，更不安全；要求交通處全面盤點學校周邊一百五十至五百公尺的交通設施，進行改善。

    張之豪要求在通學區交通密集或貼近主要幹道處，人行道路口設置路阻石柱，讓學生上下學更安全。

    陳耀川表示，一直有在做通學區步道，包括周邊路口號誌、標線標誌及速限設施整理等，會與教育局和警察局討論加強執法和改善設施。

    教育處表示，已爭取中央補助並編列一．二億元，規劃全市七區共十四處通學步道，進行人行道路面改善，劃設家長停等區、學生與車流動線調整。

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