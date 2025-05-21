勘查環南市場 北市議員促改善標示、照明

環南市場今年三月完工，攤商完成搬遷並試營運。（記者甘孟霖攝）

2025/05/21 05:30

美食街宣傳力道不足 無法吸引散客 自治會︰攤位小不符使用

〔記者甘孟霖／台北報導〕環南市場二期工程今年三月完工，攤商也完成搬遷並試營運，卻頻被詬病標示、動線不清，二樓美食街招商狀況不佳，台北市議會財建委員會昨前往勘查，議員們也認為，硬體部分如指標規劃不清、照明系統等需改善，另也指出二樓美食街部分宣傳力道不足，無法吸引散客前來用餐；環南市場自治會會長林勝東則指出，攤位太小不符攤商使用。

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市場處︰通道照明 研議連接緊急發電機

市場處公有零售市場科長簡靖閎回應，通道照明部分將研議連接緊急發電機，避免突發性停電影響逃生路徑；指標部分將修正設計圖，使圖面更清晰明確指引標示；坡道太斜及排水等硬體問題，將找廠商會勘改善；攤位太小已透過冰櫃、調理加工攤位申請，提供後場處理空間因應。

財建委員會召集人詹為元指出，環南市場外觀規劃看起來相當漂亮，但實際需求要靠市場處與自治會以及攤商溝通，許多都是早期設計，不一定符合現在的需求。

詹為元︰應加強環境管理維護

他也指出，市場運行不到半年，但現場地板、環境等有些髒亂，會跟市場處討論加強環境的管理維護，有乾淨的環境也會增加民眾的購買欲望；而二樓美食街太小太狹隘，宣傳力道也不足，無法吸引散客，對於市場發展相當可惜，可以再加強，接下來還有許多市場要改建，環南市場可以成為前車之鑑。

議員林珍羽指出，環南市場以批發為主，做生意分秒必爭，指標清晰非常重要，卻有許多指標缺乏一致性，標示也不夠清晰，還有精進改善空間；而攤商反映先前大停電，主要通道竟沒有緊急照明，這是很大問題，許多梯廳的緊急照明系統也不夠完整，需要檢討，整體的行銷也有進步空間。

北市議會財建委員會昨勘查環南市場，認為指標規劃不清、照明系統等需改善。（記者甘孟霖攝）

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