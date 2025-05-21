《三峽車禍嚴重傷亡》高齡者車輛 北市擬補助裝「反暴衝裝置」

新北市三峽區十九日發生老翁駕車暴衝，造成嚴重傷亡，昨在台北市議會交通部門質詢引起關切。（資料照）

2025/05/21 05:30

〔記者甘孟霖、劉詠韻、董冠怡／台北報導〕新北市三峽區發生老翁駕車暴衝，造成嚴重傷亡，昨在台北市議會交通部門質詢引起關切，其中議員曾獻瑩建議比照日本東京，補助高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」；交通局長謝銘鴻允諾，針對議員們提出的各種意見，在一個月內研議可行性。

交通局允諾一個月內研議可行性

曾獻瑩指出，東京池袋二○一九年曾發生八十七歲駕駛，高速衝撞人行道釀成二死十傷，東京都廳事後宣布，高齡者車輛加裝「反暴衝裝置」將補助九成費用。車輛加裝反暴衝裝置後，在慢速或靜止狀態下，即使錯踩油門也會靜止不動。裝置費用每輛約一至一．六萬元。

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鼓勵繳回駕照 議員︰可送TPASS月票

簡舒培表示，北市六十歲以上有汽車駕照五十一萬餘人、機車駕照卅三萬餘人；市府去年開辦高齡機車駕訓班，完訓可領補助，今年僅廿一人報名、十九人完成訓練，參與率低且未納汽車。陳賢蔚指出，未來高齡駕駛人換照，應檢視有無肇事紀錄、重大違規、重大傷病或車輛定期保養資料。

徐弘庭建議，改送免費搭乘大眾運輸如補貼敬老點數、TPASS月票等，取代兌換專用垃圾袋、帽子以及反光手環，鼓勵高齡駕駛繳回駕照。

謝銘鴻認同議員們的建議，並承諾一個月內研議可行性，同時深入了解日本補助反暴衝裝置情況，也持續推動高齡駕駛換照、回鍋參加駕訓。

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