北市童騎YouBike摔斷牙 業者不賠還求償

2025/05/21 05:30

微笑單車﹕處理過程有誤會 並未索賠 交通局允諾溝通 擴大理賠範圍

〔記者董冠怡／台北報導〕YouBike是日常頻繁使用的交通工具，台北市議員許淑華昨質詢指出，四月有孩童騎YouBike，疑因車輪受損摔車，造成牙齒斷裂、唇部擦挫傷，未獲公共自行車傷害險理賠，還被索賠車損。她認為，保險僅針對死亡、失能及住院理賠，未將受傷門診納入，對民眾缺乏保障；微笑單車說明處理過程有誤會，並未索賠。交通局長謝銘鴻允諾與產險公會、微笑單車溝通擴大理賠範圍。

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議員︰未將受傷門診納入 缺乏保障

許淑華指出，四月接獲陳情，有孩童騎YouBike，疑因車輛鏈蓋破損，鞋帶被捲入而摔車飛出，牙齒斷裂、唇部嚴重擦挫傷，還被索賠車損。廠商、保險公司認為車子先前檢修無異常，難以證明與孩童自摔的關聯性，意圖撇清理賠責任；且契約僅要求廠商負責清潔、管理與維護，並未明定檢修頻率，目前平均每車每月使用約三百次，卻僅檢修一次，市府應在一個月內研議增加檢修頻率。

2年來1154件事故 僅193件獲理賠

許淑華也提到，公共意外險二○二三年投保五四二萬餘元、去年投保九八七萬餘元，兩年來至今，騎乘事故共一一五四件，僅一九三件獲理賠，理賠率十六．七％，且僅理賠對死亡、失能及住院，受傷未住院不在保障範圍內，對民眾缺乏保障，應將受傷門診納入。

微笑單車回應，事發後調閱車輛使用紀錄，曾於三月下旬保養，截至四月初意外發生前，共有九十八筆、一千多分鐘正常騎乘紀錄，期間無接獲車輛異常反映；與家屬溝通過程有誤會，經確認車損非不當使用造成，並未索賠。提醒民眾租借車輛時，先檢查外觀、輪胎、煞車、踏板等車況，若有異常可透過座墊反轉示警。

保養週期30天 交局將討論檢修頻率

交通局運輸管理科長朱宸佐說，公共自行車廠商保養週期約卅天，主要進行車燈、傳動、煞車、轉動、車架等系統調整及更換，另民眾通報異常，會在廿四小時內派修。目前公共自行車傷害險投保未細分年齡、健康、性別、職業，以基本保障為主，包括死亡、失能、骨折、住院理賠，將再與相關單位討論檢修頻率及擴大理賠範圍。

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