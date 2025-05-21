農民憂美國農產低價競爭 農業部：確保權益

部分農民擔憂美國包含稻米在內的所有農漁產品都會零關稅叩關，農業部強調，總統賴清德當初說以零關稅為基礎展開對美關稅談判，並非是指所有農漁產品。（資料照）

2025/05/21 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國四月宣布將對各國實施對等關稅，後來又宣布除中國外，各國會有九十天十％關稅暫緩期，總統賴清德曾表示我國將展開以零關稅為基礎的對美談判，卻引起部分農民誤解，農業部昨再度重申，賴總統並非指美國農漁產品會零關稅輸入，也強調一定確保農民權益。

總統未指農漁產零關稅

因應關稅變局，農業部投入一百八十億元協助受關稅變局影響的農漁產品品項及產業拓展與穩定市場，但近期卻有傳言指美國進口稻米還有美國所有農漁產品都會零關稅輸入，有農民分別於上週五和昨天北上抗議，認為不可犧牲糧食安全，並指若開放美國稻米零關稅進口，可能會讓台灣稻米產業滅頂，認為捍衛糧食主權就是捍衛國家主權。

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農業部長陳駿季前天在立院多次強調不可能放棄世界貿易組織的稻米特別防衛條款（進口稻米都有配額，配額內的進口米為零關稅，超過配額外的米每公斤關稅加徵四十五元），也就是絕不讓進口米全數降到零關稅，農業部昨天也再度重申，總統所提台美貿易談判從零關稅談起並不是所有農漁產品都是零關稅，也指出農業與其他產業性質不同，兼負國內糧食安全責任，絕對會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則。

農業部表示，讓台灣農業永續發展是農業部施政方向，近年推動綠色環境給付、鼓勵轉作雜糧、糧食產業升級計畫等，也透過養豬升級計畫讓養豬產業轉型，加強競爭力，並推動台灣農業的永續發展，提升國內的糧食安全，未來的政策方向也將如此，不會改變。

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