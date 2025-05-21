綠島、蘭嶼機場動土 2027完工／民航局投入12億新建、改建離島機場 七美、望安預計年底招標

綠島機場（綠島航空站）外觀風貌改建工程二十日動土，預計二○二七年七月完工。（記者蔡昀容攝）

2025/05/21 05:30

〔記者蔡昀容／台東報導〕交通部民航局投入十二億元，針對蘭嶼、綠島、七美、望安四個離島機場，進行整體外觀風貌新建及改建工程，其中綠島、蘭嶼機場工程昨舉行動土典禮，預計二○二七年七月完工。七美、望安機場預計今年底招標。

台日建築師合作設計

蘭嶼、綠島、七美、望安機場歷經多年已經老舊，考量機場是當地重要門戶，民航局二○一九年起計畫四機場外觀改建，由日本建築師團紀彥與台灣建築師許宗熙合作設計。

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蘭嶼及綠島為同一標工程，昨於綠島率先舉行動土典禮。蘭嶼機場工程耗費二．二三億元、綠島機場二．二九億元，再加上設計等其他費用，將近六億元，交通部希望打造全新門戶意象，同時實現交通平權。

綠島機場站前增建彎月C型屋簷通廊，除了雨遮功能，也整合機場不規則狀的建築群，並在通廊前有雕塑設計，紀念過去收容於綠島的苦難者，也象徵生長於嚴峻自然條件的草木與人類；航廈內部天花板以「黑潮」為主題設計，呈現豐富海洋生物。

蘭嶼機場主體航廈增建四八五平方公尺，航廈內部也裝修改善。航廈外觀維持達悟族拼板舟造型及傳統圖騰，保留蘭嶼島傳統文化。

交部：讓航空站成為地標

交通部常務次長林國顯出席典禮表示，政府每年補助離島居民機票九．八億元，補助離島航線航空業者五億元，但場站維護費、管理費等卻僅幾百萬元，有相當差距，因此啟動裝修計畫，要把航空站蓋好，成為當地知名地標，讓旅客有不同感受。

民航局局長何淑萍表示，機場對離島來說是當地門戶，不應該因為服務人次少就被忽略，因此民航局投入資源，打造成當地地標，並提升旅客服務品質。

台東縣副縣長王志輝指出，對於經濟效益不高的地方，建設往往會「將就」，但借鏡日本，即便是小城市的機場也沒被簡化，相信離島機場改建後，服務品質會提升。他比喻，與其一百萬人次造訪，不如一萬人來一百次，好品質才能吸引旅客「一來再來」。

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