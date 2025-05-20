北市食材登錄 議員批錯誤百出卻未開罰

台北市議員王欣儀質疑，市場、夜市食材登錄淪為形式。（擷取自北市議會網站）

2025/05/20 05:30

淪形式？ 去年出錯逾百件 衛生局︰缺失複查符合規定未罰

〔記者甘孟霖／台北報導〕小吃與夜市美食是台北市民日常，也是國際觀光亮點，台北市議員王欣儀指出，市府的食材登錄制度錯誤百出，從市場處到衛生局層層怠忽，未稽查、未開罰，新整修開幕的士林市場美食街至今也未登錄，批市府把關不力，讓制度淪為形式。衛生局食藥科長林冠蓁說，相關缺失都有提供市場處，限期改善複查符合規定所以未罰；市場處表示，本週會輔導士林市場登錄。

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士林市場美食街 整修後未登錄

王欣儀指出，市府自二○一八年起推動夜市、市場導入食材登錄平台，近三年編列四四五萬餘元預算，卻未見成效，光過去一年，衛生局就出現超過百件漏登、與實際不符等登錄錯誤，市場處卻仍照樣驗收、付款。

市場處︰本週輔導士林市場登錄

王欣儀舉例，去年五月士林夜市某涼麵店炸物未登錄油炸用油、六月查出大龍市場某早餐店多項食材漏登、九月南機場夜市丼飯攤缺少海苔資訊等；此外，市場處轄管的缺失案件至今無罰單，原因竟是未主動通報衛生局啟動裁罰流程。

王欣儀要求強化 究責出錯多廠商

她批評市場處連基本的通報都沒有，反觀非市場處轄管的區域，已有五件裁罰紀錄，凸顯市場處不作為、制度空轉；而花費億元整修的士林市場地下美食街，至今卅五攤都沒有食材登錄。

王欣儀要求市府強化執行，重整驗收流程，針對錯誤率高的廠商依契約究責；並於一個月內提出包含驗收標準、複查機制、裁罰依據與執行時程的具體改進方案；並將士林市場地下美食街列為登錄優先輔導對象，別再拖延。

林冠蓁表示，衛生局稽查相關缺失，都有提供給市場處，會依照權責去輔導，限期改善後複查都符合規定，因此未開罰；市場處長黃宏光說，士林市場四月廿五日重新開幕，會輔導團隊進駐，並將資料登錄改善，預計本週完成。

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