斥資300萬建置！世壯運APP「轉圈圈」 北市資訊局坦言「雞肋」

世壯運APP被詬病使用體驗差，議員洪健益怒轟廠商屢次表現差還能拿標案，應該請政風徹查。（擷取自世壯運APP）

2025/05/20 05:30

內容陽春、沒賽程 廠商成效差卻屢取得標案 洪健益促政風徹查

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會正進行中，世壯運官方APP卻屢遭民眾抱怨，參加賽事的台北市議員洪健益昨於財建部門質詢批評APP過於陽春，更指出負責建置APP的廠商歷年取得許多台北市資訊局標案，成效都不佳，要求政風徹查。資訊局長趙式隆解釋，設置APP是IMGA（國際壯年運動總會）的要求，坦言確實「雞肋」；針對洪健益要求提供廠商歷年得標標案、背景資料等，將於一週內彙整提供。

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資訊局︰將裁罰 彙整資料

洪健益昨質詢指出，許多網友抱怨世壯運APP品質堪憂，還有人消遣說很想知道到底發包花多少錢？並指負責世壯運官方APP的廠商，歷年來拿了許多資訊局的標案，但常常表現很差被檢討，要求資訊局提供廠商歷年標案、金額及基本資料，政風也要介入徹查。

洪健益說，他報名參加世壯運賽事，週四就要比賽了，但至今看到APP的內容仍非常陽春，除了點開每個網頁要忍受許久「轉圈圈」才能讀到資料，APP也沒有顯示他哪一天比賽，批評花了三百萬元建置的APP，這樣的品質還會再有其他國際賽事願意給台北舉辦嗎？追問資訊局建置幾個報名網站？

趙式隆回應，資訊局建置了報名前後兩階段網站及APP；設置APP是IMGA的要求，他以資訊專業來看，這個APP確實是相對「雞肋」一些。

2.59萬選手 現僅1.54萬人使用

洪健益進一步表示，調閱資料發現官網平均停留時間約四分鐘，但APP平均上網時間竟達到驚人的廿一分鐘，都是被「轉圈圈」影響；而APP下載數量共一．六三萬，現存使用人數是一．五四萬，顯見有些選手使用體驗差直接刪除；此外，對比報名選手人數二．五九萬人，使用率僅五成多。

趙式隆表示，世壯運APP使用上確實不理想，會依據合約引用適當條款對廠商進行裁罰，也承諾會在市政總質詢前、一週內會提供相關資料。

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