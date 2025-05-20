為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    外媒點名「奮進魔鬼魚」模仿 台船否認

    2025/05/20 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕外媒報導台船近期展示的作戰無人艇「奮進魔鬼魚」，有模仿烏克蘭Magura攻擊無人艇概念之嫌，台船董事長黃正弘嚴正否認，強調兩艘無人艇單看外形就不像，「奮進魔鬼魚」是台船自行設計，有研發紀錄可查，日本媒體昨天也來台採訪「奮進魔鬼魚」，可見外媒真的很關注。

    美國無人機製造商紅貓控股（Red Cat Holdings）近日宣布，將與一家未具名但「世界級頂尖」的製造商合作，雖然沒有公布廠商名稱，種種跡象均指向烏克蘭的Magura V7海上攻擊無人艇。烏克蘭軍聞網站「Defense Express」近日報導分析指此合作屬雙贏，並提及台船公司近期展示的作戰無人艇，被指有模仿Magura概念之嫌。

    黃正弘在今年三月「奮進魔鬼魚」的發表會上表示，看到烏克蘭以無人船攻擊俄羅斯黑海艦隊，獲得「以小搏大」啟示，台船因而於二○二四年初成立無人船研發單位，研發軍用級無人船。

    黃正弘昨天表示，奮進魔鬼魚跟Magura單看外形就不像，「奮」艇採用「三胴體」船型設計，提高無人船在惡劣海象下的耐海性及適應性，是為了台海作戰量身訂製。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播