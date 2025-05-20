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    楠梓園區3聯外道 預定2028年底完工

    高市府配合中央推動楠梓園區聯外交通整體計畫，透過3大道路工程串接中山高與園區，此為模擬圖，右上方為楠梓園區。（高市府提供）

    高市府配合中央推動楠梓園區聯外交通整體計畫，透過3大道路工程串接中山高與園區，此為模擬圖，右上方為楠梓園區。（高市府提供）

    2025/05/20 05:30

    6月4日辦都計公展說明會 變更公開展覽至6月18日

    〔記者王榮祥、侯承旭／高雄報導〕為完善楠梓園區聯外交通，高雄市政府配合中央推動園區聯外交通整體計畫，涵蓋三項與中山高楠梓段有關的道路工程，六月四日將辦都市計畫公展說明會，目標二○二八年底完工。

    新增楠梓匝道、園區聯絡道、接台一線匝道

    楠梓區過去位於高雄邊陲，隨著近年產業與人口進駐，道路規劃亟需提升。都發局說明，行政院已核定交通部「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，包括新增楠梓匝道、新增園區聯絡道、新增連接省道台一線匝道等三項工程。

    三項工程將串聯楠梓園區、省道台一線連接至國道一號，總經費一五五．九億元，預定二○二八年底完工。

    都發局指出，楠梓園區聯絡道計畫由南科管理局、交通部及市府三方分工執行，聯絡道將採高架形式，自楠梓產業園區起始，穿越高楠公路一○○三巷，跨越台一線後通過台糖地，最終銜接國道一號。

    路線跨楠梓、仁武與大社 總面積約5.83公頃

    整體路線橫跨楠梓、仁武與大社等三區，因工程經多處工業區、農業區與綠地，依法須辦理都市計畫變更，變更總面積約五．八三公頃，都計變更公開展覽至六月十八日止。

    都發局強調，楠梓園區為南部科技產業聚落核心，優化聯外交通不僅有助提升產業運輸與通勤效率，也能改善周邊發展潛力。

    高屏二快 邁入動工前的準備作業

    此外，行政院推動高屏第二快速道路（高屏二快）興建計畫，造價近千億元，閣揆卓榮泰日前南下宣示盼明年動工，交通部近日公告高屏二快的測量、地質探查等標案，金額逾二十五億元。

    交通部公路局近日公告「高雄至屏東間東西向第二條快速公路委託測量、地質探查、設計及監造服務工作」，標案金額達二十五．二十六億元，象徵高屏二快計畫邁入動工前的準備作業。

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