暑期學生育樂營 共1100場次活動

2025/05/20 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕再一個多月就要放暑假，許多家長已產生「暑期焦慮」，為了幫孩子安排暑期活動而傷神，新北市府教育局攜手多個局處和各校的學習資源，推出「新北暑期學生育樂營」，共有一千一百場次活動，可招生三．二萬人次，即日起開放報名，原則上免費參加，但部分活動酌收材料費，詳情到「新北校園通」APP或「新北市中小學寒暑假育樂營網站」查詢報名。

教育局長張明文表示，今年的暑假育樂營整合各局處的資源，提供豐富且兼具教育趣味的多元營隊，內容有技藝學習、體育運動、休閒探索、才藝發展等四大面向，滿足不同年齡與興趣的學生需求。

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教育局指出，文化局結合鶯歌陶瓷博物館與淡水古蹟博物館，辦理陶藝DIY與「探索藝夏」藝術工作坊，增進學生美學和藝文素養；消防局推出「消防兒童夏令營」，透過互動遊戲與角色扮演，引導孩童建立基本防災意識；客家事務局設計「夏客育樂營」，融合食農教育與客家文化；環保局舉辦「國中環境教育體驗營」，培養環保意識；法制局規劃「少年消保官一日體驗營」，以生動情境教學，提升青少年對消費安全與權益認識。

教育局表示，家長及學生可透過「新北校園通」APP綁定學生資訊，或到「新北市中小學寒暑假育樂營網站」查詢，可依興趣搜尋鄰近學校的營隊內容並線上報名，報名成功可獲得點數獎勵。

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