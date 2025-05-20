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    斥資8200萬 土城中央路人行道拓寬完工

    土城區中央路人行道拓寬工程已完成，但電線桿地下化仍是最後一哩路。（記者陳奕劭攝）

    土城區中央路人行道拓寬工程已完成，但電線桿地下化仍是最後一哩路。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/20 05:30

    〔記者陳奕劭／新北報導〕土城區中央路是往返板橋、樹林、三峽的重要道路，因人行道狹窄，還有路燈、電箱與電桿占用人行道，再加上鋪面破損、車流量多，儼然成了「行人地獄」，土城區公所為此拓寬二公里長的人行道，並更新鋪面與改善無障礙設施；市長侯友宜昨天到場視察，肯定人行道改善工程，他鼓勵公務員「不怕被罵、繼續做事」。

    剩電桿地下化、電纜移除 需台電協助

    土城區公所投入約八二○○萬元，推動中央路一、二段人行道改善計畫，施工近二年後完工，侯友宜昨視察改善後的人行道並肯定工程品質，他說，全長約二公里的中央路一、二段是舊有主幹道，以往對行人不友善，如今優化人行環境後，未來還有電線桿地下化、電纜移除等工程需台電協助。

    他指出，市府已投入五．八億元改善完成十條主要道路的人行道，另有二件正在施工、有二件進入規劃階段，還有二件繼續向中央爭取補助款。

    侯友宜說，人行道工程因會妨礙沿途店家做生意，他與當地里長經常被罵，但為了打造人本交通環境、保障行人安全，鼓勵公務員勇於任事，「不怕被罵、繼續做事」。

    市議員江怡臻表示，中央路過去是名符其實的「行人地獄」，她從二○二一年起爭取全線改善，如今只剩電線桿地下化，希望台電補足經費完成建設；市議員黃永昌指出，人行道工程須做好協調，不宜左右兩側同時施工，避免造成店家出入不便，有些綠帶設施不實用且阻礙空間，應檢討廢除。

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