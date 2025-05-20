竹崎多功能中心啟用 附設日照

嘉義縣竹崎鄉多功能服務中心啟用。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/20 05:30

榮民醫院灣橋分院進駐營運 同一時段可服務30位長者

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉公所獲中央前瞻基礎建設計畫補助二五五○萬六千元，公所自籌一三四萬元，興建竹崎鄉多功能服務中心，昨天啟用，附設的鹿滿日間照顧中心由台中榮民總醫院灣橋分院進駐營運，同一時段可服務三十位失智或失能者，讓長輩獲得在地照顧。

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嘉縣老年人口比例達23.5％

縣長翁章梁、鄉長曾亮哲、衛福部長照司長祝健芳及台中榮總嘉義暨灣橋分院長陳正榮等昨為竹崎鄉多功能服務中心揭牌；翁章梁說，嘉義縣老年人口比例達二十三．五％，已進入超高齡化社會，縣府推動「一國中學區一日照」政策，目前已營運的日照中心共二十九家，涵蓋二十四個學區，還有五個日照中心進入籌設階段。

原址為台灣省菸酒公賣局菸葉倉庫的竹崎鄉多功能服務中心為三層樓建築，一、二樓為日照中心，三樓為巷弄長照站；鹿滿日照中心由台中榮總灣橋分院提供服務，提供交通接送，讓長輩在自己熟悉環境中獲得妥善照顧，減緩退化速度。

日照中心研擬付費洗澡服務

翁章梁說，幫失能長輩洗澡有其專業性，許多家庭難以兼顧，建議日照中心可增加洗澡服務，可採用付費方式讓有需求的長輩洗完澡再回家，陳正榮允諾將研議辦理；祝健芳說，日照中心營造一對多的照顧，長輩來此可以交朋友，比在家裡看電視更能促進健康、降低憂鬱發生，由具醫護背景的灣橋分院營運，可做好照護失能、失智長輩的工作。

翁章梁說，透過中央前瞻基礎建設計畫，推動嘉義縣各面向基礎建設，正規劃住宿型長照中心，將落腳於布袋鎮、新港鄉及六腳鄉，讓長輩獲得更好的照顧。

附設的鹿滿日間照顧中心同時段可以服務30位長輩。 （記者蔡宗勳攝）

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