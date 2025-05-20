豬肉需求增 雲林縣肉品市場平均每公斤98元

雲林縣肉品市場拍賣價，這幾天平均每公斤九十八元左右。 （記者李文德攝）

2025/05/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕端午節將屆，民眾購買豬肉需求增加，因豬仔下痢致育成率低，加上國際豬價略漲，雲林縣肉品市場這幾天每公斤平均拍賣價九八．二二元，較去年同期略漲，肉品市場預估節後有望略減，但價格不會差太多。

肉品市場業務課長陳美君指出，昨日每公斤平均拍賣價九七．○四元，如拉至端午節前兩週價格觀察，平均價九八．二二元，比起去年同期略高於七元左右，另目前單日拍賣近兩千三百頭豬，與過往單日拍賣兩千三百至兩千四百頭相比略減，預估端午節前十天平均拍賣頭數上看兩千五百至兩千六百隻，將會調節供應不讓價格波動。

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雲林縣肉品市場總經理黃加安分析，從今年春節開始，豬肉價格約在九五元區間波動，主因是豬仔下痢導致育成率、換肉率不佳，加上國際豬價略有漲幅，許多豬肉商因成本考量選擇不進口，另外國人對於國產豬肉需求增，不會過度集中在節慶前大量採購，才讓豬肉價格波動相對穩定，估計端午節前一週每公斤平均拍賣價依舊維持在九七、九八元。

黃加安表示，，預估端午節過後需求降低外，因氣溫高，養豬育成率也會低，所以供給會相對減少，如果未來沒有其他因素影響，可能會略降至九四、九五元左右，以三至四元波動。

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