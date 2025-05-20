為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豬肉需求增 雲林縣肉品市場平均每公斤98元

    雲林縣肉品市場拍賣價，這幾天平均每公斤九十八元左右。 （記者李文德攝）

    雲林縣肉品市場拍賣價，這幾天平均每公斤九十八元左右。 （記者李文德攝）

    2025/05/20 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕端午節將屆，民眾購買豬肉需求增加，因豬仔下痢致育成率低，加上國際豬價略漲，雲林縣肉品市場這幾天每公斤平均拍賣價九八．二二元，較去年同期略漲，肉品市場預估節後有望略減，但價格不會差太多。

    肉品市場業務課長陳美君指出，昨日每公斤平均拍賣價九七．○四元，如拉至端午節前兩週價格觀察，平均價九八．二二元，比起去年同期略高於七元左右，另目前單日拍賣近兩千三百頭豬，與過往單日拍賣兩千三百至兩千四百頭相比略減，預估端午節前十天平均拍賣頭數上看兩千五百至兩千六百隻，將會調節供應不讓價格波動。

    雲林縣肉品市場總經理黃加安分析，從今年春節開始，豬肉價格約在九五元區間波動，主因是豬仔下痢導致育成率、換肉率不佳，加上國際豬價略有漲幅，許多豬肉商因成本考量選擇不進口，另外國人對於國產豬肉需求增，不會過度集中在節慶前大量採購，才讓豬肉價格波動相對穩定，估計端午節前一週每公斤平均拍賣價依舊維持在九七、九八元。

    黃加安表示，，預估端午節過後需求降低外，因氣溫高，養豬育成率也會低，所以供給會相對減少，如果未來沒有其他因素影響，可能會略降至九四、九五元左右，以三至四元波動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播