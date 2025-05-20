雲林媽祖蝠剩百餘隻 啟動全台調查

受地景環境改變，雲林縣內的黃金蝙蝠只剩百餘隻。（張恒嘉提供）

2025/05/20 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣是黃金蝙蝠群聚最多的縣市，近年來發現縣內蹤跡僅剩百餘隻，為全面及系統性保育，黃金蝙蝠生態館啟動「公民調查科學活動」，館長張恒嘉表示，調查活動邀請民眾加入一起調查。

黃金蝙蝠學名為「金黃鼠耳蝠」，主要分布國家有阿富汗、巴基斯坦、越南、中國、台灣等，尤其我國分布在雲林、嘉義、台南，每年清明節前後都會吸引黃金蝙蝠造訪雲林水林、北港棲息繁衍下一代，因外表金黃而得名，恰好都在農曆三月底聚集，像是為媽祖祝壽被稱為「媽祖蝠」。

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張恒嘉說，三十多年前縣內還可觀察到上千隻蹤跡，不過這段期間地貌改變，加上棲地受破壞、污染等因素數量不斷遞減，如原本水林鄉許宅的「宅棲群聚」與北港糖廠、北港運動公園的「樹棲群聚」已近消失，目前縣內剩下百餘隻主要分散於水林鄉內。

為掌握總數 蝙蝠館招募調查

張恒嘉指出，為搶救黃金蝙蝠，盼掌握全台目前總數，已啟動公民調查科學活動，招募公民加入調查行列，曾經回報或長期關心黃金蝙蝠的民眾加入可利用網路隨時回報資訊，再者由生態館人員及志工們進行日、夜間監測，前往約三百處曾有黃金蝙蝠出沒地點觀察，最後再進行聲音監測，利用超音波監測器搜尋周遭環境中蝙蝠聲音。

將全面性記錄與系統性保育

黃金蝙蝠生態館表示，今年調查活動預計至十月，盼全國擴大調查，做全面性記錄與系統性保育，另後天（廿二日）「國際生物多樣性日」晚上，館方將辦夜間動物調查體驗活動，讓民眾了解蝙蝠對生態貢獻。

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