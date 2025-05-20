彰縣跨校高中職團隊 獲教部「青志獎」

希望工程學習輔導團隊成軍十八年了，由七十多名彰化縣高中職生組成，其中十七位來自彰中，被稱為「彰中十七好漢」。（記者張聰秋攝）

2025/05/20 05:30

70名在校生組成 課餘義賣籌經費 寒暑假辦理偏鄉營隊、課輔、公益活動

〔記者張聰秋／彰化報導〕教育部主辦第二屆全國青年志工「青志獎」揭曉，彰化縣「希望工程學習輔導團隊」獲獎，總統賴清德在總統府接見表揚。這支社團成員全是高中職在校生，其中有十七位來自彰化高中，他們堅持以課餘時間義賣籌經費服務偏鄉，展現青春無私奉獻的精神。

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和美和東國小校長 18年前發起

「希望工程學習輔導團隊」由和美鎮和東國小校長柯伯儒於十八年前發起，最大特色是並非單一學校社團，而是由多所高中職學生跨校組成的校外服務性團體，學生們利用課餘時間投入志工服務，寒暑假深入偏鄉辦理營隊、課輔、公益活動，不僅出人出力，經費也由學生義賣自籌。

現任隊長、彰中高二生林子畯表示，團隊分成八大組別，從教學、美術、音控、活動到表演都有分工，成員會提前模擬流程、處理突發狀況。他坦言，雖然犧牲部分讀書時間，但人生不是只有念書，在參與志工過程中，學到溝通、協調與解決問題，對未來很有幫助。

參與學子：學到協調與解決問題

高三生尤思閎說：「一個人可以走得很快，但一群人可以走得很遠。」強調團隊合作的價值。高二生唐翊程則以「有愛的地方，就有希望」為座右銘，認為付出帶來成長與快樂。

不少成員因一次演講或一次校長到校分享而加入。高二生謝明廷說，原本只是想幫小朋友，沒想到自己也因此收穫滿滿的笑容與動力。高二生許仁傑表示，當幹部的過程讓他學會與人協作，也更能獨立處理事情。

該團隊約七十位成員，代代接棒傳承，有隊服且活動拍照時還有專屬「十連拍」手勢與口號，從「一讚、二耶、三OK」到「十全十美」，展現滿滿活力與默契。目前正招募第十八屆新成員，開放給剛考完會考的國三學生，詳情可上Instagram搜尋「希望工程學習輔導團隊」。

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