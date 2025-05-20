罷免南投2議員》又見死亡連署 民進黨將提告

2025/05/20 05:30

〔記者陳昀、張協昇／綜合報導〕中選會上週公佈民進黨南投縣議員陳玉鈴、蔡銘軒罷免案二階連署查對結果，出現高比例死亡連署。民進黨發言人吳崢昨偕陳玉鈴、蔡銘軒及律師黃帝穎召開記者會，質疑國民黨惡罷行徑「又來了」，難道又要知法犯法、違法抄名冊詐騙台灣社會？預告將第五波提告，絕不寬貸。

吳崢指出，根據中選會最新公布查對結果，嚴重懷疑又有涉犯偽造文書情事，罷免陳玉鈴有死亡連署五十份、不合格數一二五二份、不合格率達十四．九％；罷免蔡銘軒死亡連署六十六份、不合格數二五○三份，不合格率高達廿五．六％。

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黃帝穎說明，律師團已蒐證並將第五波提告，持續追究違反個資法及偽造文書的法律責任。

黃帝穎也質疑，南投縣選委會及民政處依法有查對義務，但蔡銘軒案僅寄出十一份、沒有一份有回函；陳玉鈴案甚至一份都未寄出，將一併提請檢調查明是否涉及公務員違法情事。

陳玉鈴諷刺，國民黨真是法力無邊，從未在地方看到任何攤位或志工連署，卻有辦法在竹山鎮、鹿谷鄉提出八千份連署；蔡銘軒感嘆，這麼多的死亡連署，合理懷疑就是抄名冊、偽造文書。

選委會：筆跡不符才查詢

南投縣選委會表示，選委會只會針對有無筆跡不符等可能涉及違造文書情形寄送查詢單查對，至於死亡連署由戶政單位查明屬實後呈報中選會，由檢調查辦，不會再寄查詢單。

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