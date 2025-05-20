罷藍委催連署 23日改變南投之夜宣講

滿頭白髮的80歲長輩，上週五騎了一小時的機車到罷馬「一起勇敢之夜」，送出百份連署書，讓志工們感動到流淚。（「All罷馬」罷團提供）

2025/05/20 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕全台大罷免二階連署，投一罷免馬文君、投二罷免游顥已交件份數未達一三○％，目前延長收件以備補件，其中罷馬志工上週五舉辦「一起勇敢之夜」，出現原支持國民黨的八十歲長輩，騎車一小時送交一百份連署書的感人畫面，本週五晚間將再舉辦「改變南投之夜」宣講，希望能再催出連署超人。

全國大罷免二階連署，有三十區達門檻件數已交件，但包括投一罷馬、投二罷游交件數只分別達門檻件數的一一一％、一一七％，南投縣選委會在審查時可能剔除資格不符的件數，若未達門檻，罷團須在十天內補件，若補件不及，等於宣告二階連署失敗。

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罷馬團隊志工想方設法讓鄉親看到訊息能再出來連署，上週五晚間在埔里第一銀行前舉辦「一起勇敢之夜」宣講，有位八十歲民眾從南投騎了一小時的機車到埔里活動現場，指名找志工「南投阿美」，交給她一百份的連署書。

罷團志工透露，這位八十歲長輩說以前都投票給國民黨，但他到中國做生意目睹中共的欺騙伎倆，知道無論如何要守護住台灣，決定要罷免舔共立委。

這位連署超人的出現，讓志工決定廿三日再辦「改變南投之夜」宣講，希望南投鄉親站出來連署罷免讓南投停滯不前的立委。

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