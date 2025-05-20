《黑鮪魚漁場》琉球漁船遭菲國扣留 外交部交涉獲釋

琉球籍漁船「昇漁豐」號。（讀者提供）

2025/05/20 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東黑鮪魚季正熱鬧展開，已平靜好幾年的台菲海域，昨天早上卻傳出琉球籍漁船「昇漁豐」號遭到菲律賓扣留，經立委徐富癸要求外交部迅速介入，昨天下午人船已獲釋放。

東港漁業電台昨凌晨一時許獲報，指載有四名印尼籍漁工的琉球籍「昇漁豐」號漁船，在台、菲重疊海域的雅米島東北東方十三海里、巴丹島二十四海里外海域，遭菲國海警扣留，陳姓船長為台灣籍，適逢黑鮪魚產季，消息傳開後引起東港漁業界高度關切。

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台、菲重疊海域為台灣漁民捕撈黑鮪魚的傳統漁場，早年常傳出菲律賓海警執法過當情形，就曾發生「廣大興號」船長洪石成在海上遭菲國海巡射殺身亡案件，引起全世界關注，不過，該案之後，類似事件近年已甚少發生。

昨天傳出有琉球籍漁船「昇漁豐」號疑遭菲律賓扣留情事，經海巡署及漁業署確認後，為菲國海警登船進行檢查，並將陳姓船長帶回公務船上釐清，立委徐富癸獲訊後，隨即要求外交部進行斡旋，於昨天下午原船獲釋。

外界推測，可能是因美國與菲國曾於雅米島佈署海軍陸戰隊及裝備防堵中國海上勢力擴張，菲國公務船因此加強戒備所致。

立委徐富癸呼籲，在台菲海域作業的漁船近期要提高警覺，並要求海巡署要加強台菲重疊海域護漁行動。

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