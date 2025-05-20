屏東23國中小 營養午餐小米入菜

營養午餐小米入菜。（記者陳彥廷攝）

2025/05/20 05:30

對學童健康有助益 也具有承載原住民族文化記憶與復振意義

〔記者陳彥廷／屏東報導〕原民會主委曾智勇昨與民進黨原住民立委伍麗華在瑪家國中宣布，屏東縣二十三所國中小學，率先在這個學期開始享用原生種小米製作的營養午餐，藉由傳統作物小米入菜，達到文化復振目的，使「VUVU（耆老）的味道」重回原住民學童的味蕾。

請繼續往下閱讀...

啟動儀式由部落耆老煮製小米分享

學校營養午餐專法即將推動，校長出身的伍麗華長期倡議營養午餐應納入國產優良食材，屏東排灣、魯凱族部落眾多，被稱為「小米故鄉」，昨天的「國產部落小米進入學校營養午餐」啟動儀式，宣告部落小米首度進入校園午餐體系，為健康飲食與文化共融邁出關鍵一步。

由於是全國率先將小米入菜營養午餐，原民會、教育部及農業部皆派員出席見證歷史性的一刻，伍麗華說，台灣原生小米具備高膳食纖維，不含麩質的澱粉，對學童健康極有助益，更重要的是承載原住民族文化記憶與復振意義，「小米不只是食材，也是連結土地與文化的根」。

啟動儀式由部落耆老親手煮製小米分享給來賓，伍麗華表示，這是「部落的日常，也是VUVU的手藝」，未來全國的學童都有機會享用健康、美味又富文化底蘊的食材，是成長路上的一大福音。

原民會主委曾智勇Ljaucu．Zingrur指出，隨著農業發展，原民族人以小米為主食的習慣已逐漸被稻米取代，小米品種逐漸消失，原民會已分別補助花蓮及台東縣三個產銷班種植小米保種，並輔導取得三章一Q認定，讓這個極具營養價值且具有民族意涵的作物，透過校內營養午餐傳承，對「民族味覺」及小米復振有極大幫助。

瑪家鄉長建議 政府專案採購鼓勵種植

瑪家鄉長羅清仁表示，小米是原住民文化的瑰寶，不僅是食材，更是傳統祭儀必備的祭品，瑪家種有不少小米，政府應透過類似公糧收購或是專案計劃採購的模式，平衡需求及供給，讓族人投入種植，讓良好的澱粉來源產業發揚光大。

屏東縣瑪家國中舉辦「國產部落小米進入學校營養午餐」啟動儀式。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法