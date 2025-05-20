勒斃花蓮偏鄉女師 喑啞男收押

2025/05/20 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣北區一所偏鄉國中女老師遭劉姓喑啞男子侵入宿舍勒斃，花蓮地方法院認被告劉男涉嫌重大且有逃亡事實，昨裁定羈押禁見；遠從台南來到花蓮偏鄉奉獻教育的年輕女老師不幸魂斷異鄉，令許多人不捨，學生都相當的難過，校方已啟動輔導諮詢。

校長說，昨先舉行緊急校務會議交代後續的輔導工作，第二節到她擔任導師的班上輔導，輔導諮商中心及全校老師都進場去輔導，被害女老師在去年教甄時來到花蓮服務，教學認真也很愛護學生，師生都相當的難過，校方班會持續加強輔導。

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校長說，全校師生都很哀傷，老師成為學校一員後，對學校的工作跟活動都很積極，雖然念中文系但外文也相當好，也參與國際教育的活動跟課程，班級經營也非常的認真，是個非常優秀的老師。學校老師發紀念文稱：「老師。您的光，永遠照亮我們前行的路。」

召會吳姓弟兄則說，老師為了服務還願意住在召會宿舍內，鄉下地方也一直覺得治安很好，沒想到門窗變成漏洞；對於兇嫌則是嘆氣說，劉嫌沒有父母，是相當悲慘的原生家庭，沒有什麼家庭教育，因此教會對他關心、帶他讀聖經，平常也笑嘻嘻的，也確實愛慕女老師，沒想到鑄下大錯。

花蓮地檢署指出，女老師疑似遭到殺害，檢察長陳佳秀獲報後極為重視，旋即指派檢察官組成專案小組展開偵辦，經指揮員警調閱監視器畫面及查訪相關證人，認劉姓男子涉有重嫌，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。對於詳細的死因等，還需要等待檢驗報告，約須一個月。

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