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    花縣府公關酒流向 議員索資遭敷衍

    花蓮縣政府位於台北的聯絡處，還發現有許多高級洋酒（右上）。（胡仁順提供）

    花蓮縣政府位於台北的聯絡處，還發現有許多高級洋酒（右上）。（胡仁順提供）

    2025/05/20 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府從前任縣長傅崐萁開始，每年大量採購高級威士忌當成宴客公關使用沿用至今，民進黨籍縣議員張美慧、胡仁順質疑立委傅崐萁在很多場合還是可看到同款酒，要求縣府提供公關酒流向；縣府行研處長陳建村回應說，這些標案都是公開資料，一切合法合規。

    張美慧：為什麼交不出來？

    張美慧說，從三月廿八日迄今連提二次，請政風處查清楚縣府採購高級威士忌的數量、流向等細節，但仍未看到詳細的調查報告，這些都是用公帑採購的物品，到底用在哪裡？剩餘存量？現在不是關心採購問題，而是這些物品跑去哪裡了？為什麼交不出來？

    胡仁順說，上月廿五日直接詢問行研處，買酒費用來源動支明細，包括買什麼？買多少？價格？處長陳建村花了三週，只回覆一張縣府預算書全部照抄下來，明細都沒有，這些不能講嗎？都不能公開？之前跟民政處長索資也都是被這樣敷衍，年底他會提案刪除行研處庶務科業務費。

    胡仁順：台北聯絡處竟有佛堂

    胡仁順表示，三月時突擊檢查縣府位於台北的聯絡處，裡面發現有讓人拜拜的佛堂道場，招牌還不清不楚，還有放置立委傅崐萁的花禮，明顯就是傅崐萁經常前往、關係密切、當成自己辦公室的地方，還有很多傅委員愛用的高級威士忌，一瓶就要二千多元，這些酒是縣府所有的公物嗎？

    無黨籍楊華美說，縣府到底把議會當成什麼？議會是民意監督機構，人民的錢怎麼用？議員不能問？是什麼困難讓這些資料不能拿出來？議員要求資料也不交，這樣對嗎？要一份資料這麼久都不能找，還要議員自己去網路查，這樣拒絕是不是藐視議會？那議會開會的意義何在？

    議長張峻要求26日提供詳細資料

    政風處回應說，縣府行研處尚未提供，因此沒有辦法提供給議員，政風是針對採購的程序的監辦，採購實質作業是業務單位負責；對於縣府敷衍議長張峻表示，既然是正常採購，那採購的東西用在哪裡？這些資料為什麼不能公開？縣府說一切依法，數量多少就直接拿出來，沒拿是不是有問題？行研處、政風處在廿六日必須提供詳細資料。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    民進黨籍縣議員胡仁順3月突擊花蓮縣政府位於台北的聯絡處，發現供奉許多神佛。（胡仁順提供）

    民進黨籍縣議員胡仁順3月突擊花蓮縣政府位於台北的聯絡處，發現供奉許多神佛。（胡仁順提供）

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