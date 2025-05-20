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    台中鰲峰活動中心拆除 8月改建停車場

    鰲峰山腳停車場景觀工程模擬圖。（市府提供）

    鰲峰山腳停車場景觀工程模擬圖。（市府提供）

    2025/05/20 05:30

    〔記者歐素美、蘇金鳳／台中報導〕清水區鰲峰活動中心因耐震力不足，被列為危樓，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，台中市議會議長張清照爭取拆除，並轉型為停車場與綠地、步行空間，市府於昨天開工，預計八月底即可完工。

    張清照說，因清水地政事務所位於地震帶，有安全疑慮，加上空間不足，他爭取另覓土地重建，不料，與盧秀燕市長會勘過程中，發現隔壁的「鰲峰活動中心」早因耐震能力不足，被列為危樓，且建築緊鄰人行道、缺乏退縮空間，影響行人通行安全，當場決定一併處理。

    建設局於今年二月拆除鰲峰活動中心，推動「鰲峰山腳停車場景觀工程」，規劃打造融合綠意的停車場，昨天動工，將設置十五個停車位，周邊道路也將設置為「內凹式機車停車格」與「友善行人空間」，總經費一千一百多萬元，預計今年八月完工。

    另外，台中市北屯人口已達三十一萬，而北屯兒童公園附近有圖書館、國中小，未來還有游泳設施及國運中心，有其停車需求，市府編列六億多元，興建地下三層「北屯兒童公園」地下停車場，昨天動工，市長盧秀燕表示，將於二○二七年完工，一樓將修建成為一個公園，與兒童公園相連結，成為台中市相當具有特色的公園停車場，未來完成後約有二二三個汽車位及一七○個機車格，有效紓解停車供給不足問題。

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