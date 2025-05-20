東豐快一波三折 鯉魚脊背橋接合

東豐快的鯉魚脊背橋，完成接合。（記者歐素美攝）

2025/05/20 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕「東勢─豐原生活圈快速道路」（簡稱東豐快）第三標與第四標工程，於今年四月底順利完成合龍，市長盧秀燕昨出席第三標與第四標鯉魚脊背橋接合祈福典禮。盧表示，明年底將率先完成東勢至石岡路段通車，打通山城交通關鍵節點，全線長近十公里，預計二○二九年完工通車。

斷橋長達10年 全線10公里

盧秀燕表示，台中市山城區在九二一地震時，因聯外道路只倚賴一條台三線，交通中斷，致山城死傷多人無法及時獲得醫療，廿多年來山城鄉親都希望能建立一條「生命救援線」，就是「東豐快速道路」，但興建過程坎坷，在前市長胡志強時即興建第五標及第四標，但一、二、三標因故中斷，整個案子被取消，連中央補助款都沒有了，形成斷橋，影響生命救援線的興建。

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跨越大甲溪、銜接國4 工程複雜

盧秀燕表示，她跟江啟臣上任後就決定一定要復工，讓山城民眾生命財產有保障，除解決山城交通問題，也可提升山城的經濟與觀光發展，可是工程經費龐大，加上部分民眾反對，市府團隊就先編預算先開工，再由江啟臣爭取中央預算及補助，工程因跨越大甲溪，且要打通隧道，還要銜接國道四號高架化，複雜困難，經費高達一九三億元，中央補助一三○億元，目前工程順利，明年底將通行東勢到石岡段，二○二九年則全線通車。

立法院副院長江啟臣表示，東豐快速道路是「大台中高速路網的最後一塊拼圖」！二○一四年動工，斷橋長達十年，復工過程不容易，盧市長上任就啟動重建並通過二階環評，二○二二年十月總算把它救回來復工。

明年底東勢至石岡段通車 4年後全線完工

建設局長陳大田表示，東豐快速道路於二○一八年因環評訴願遭撤銷，導致工程延宕多時，成為跨越三任市長的艱鉅挑戰，鯉魚脊背橋順利接合，代表多年努力終於開花結果。

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