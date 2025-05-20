台中綠美圖、會展中心10月試營運 交通恐打結

議會都建水委員會的議員考察綠美圖及會展中心。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/20 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中綠美圖及國際會展中心十月均將試營運，台中市議會都發建設水利委員會十九日前往考察，針對兩館各在十月進行壓力測試，憂心周邊交通及旅宿容量不足，恐影響開館營運效益；建設局指出，除現有千餘停車位外，交通局另規劃停車場，未來也會加強接駁車；經發局則指出，旅宿容量充裕。

綠美圖10/28試營運、12/13開館

國內首座美術館與圖書館共構的台中綠美圖斥資四十．四億元打造，外牆採金屬擴張網設計，內有高廿七公尺、全台最高展示大廳及最大樓層服務書區，預計十月廿八日試營運、十二月十三日開館。

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會展中心10/21國際五金展 打頭陣

會展中心斥資八十九餘億元打造，共可容納二三六○攤，因應精密機械展，展場樓板承重及淨高均有加碼設計，預訂六月十二日點交給外貿協會進行室內裝修，十二月底前開幕，十月廿一日試營運舉辦國際五金展，估有來自七十國四百個廠商設八百攤參與，明年三月另舉辦國際工具機展，也估有超過四百家廠商、一千八百攤參展。

民代擔心水湳轉運中心延後 交通挑戰更大

委員會召集人陳淑華及副召集人黃佳恬指出，兩大重點建設同在十月試營運進行壓力測試，但水湳轉運中心進度延後，包括停車空間不足、周邊道路狹小，交通挑戰大；議員張家銨指出，配套若跟不上恐導致周邊交通回堵，甚至波及社區生活品質。

另外，陳淑華、黃佳恬及議員張芬郁也提醒，兩大建設周邊並無旅宿，來自國內外的參展者住宿不便，均應及早因應準備，以免影響未來營運效益；議員林霈涵則關切，展場多玻璃帷幕，開館後空調電費恐極龐大。

建設局長陳大田指出，除現有停車空間外，交通局另規劃停車場，營運後也會加強接駁車服務；經發局長張峯源則指出，台中市每月吸約十二萬人次的外國觀客到台中旅遊，飯店旅宿容量充裕，近期另將辦理經貿六及經貿八的招商二度招標，因應會展中心十月試營運，近期會跟交通局及業者再討論因應之道。

綠美圖與會展中心雙雙在10月試營運，議員關切若無交通配套恐造成周邊道路塞車。（記者蘇孟娟攝）

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