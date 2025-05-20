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    社區助採摘 新市白蓮霧葉開發產品

    新市社內社區與生技公司合作，以白蓮霧葉為材料，開發香皂及噴霧，居民一起動手協助採摘葉子。（里長魏千富提供）

    新市社內社區與生技公司合作，以白蓮霧葉為材料，開發香皂及噴霧，居民一起動手協助採摘葉子。（里長魏千富提供）

    2025/05/20 05:30

    〔記者劉婉君／新市報導〕新市區有「白蓮霧的故鄉」之稱，新市社內社區與生技公司合作，以白蓮霧葉為材料，開發香皂及噴霧，居民一起動手協助採摘葉子，希望發展成為具有在地特色的社區產業，為白蓮霧開創新的附加價值、行銷新市，也回饋社區。

    社內社區透過農村再生計畫，推動白蓮霧相關的循環經濟產業，十多位社區居民由里長魏千富率領，連日前往摘取白蓮霧葉之後，再帶回社區將葉子稍做整理，交給生技公司萃取，並製成白蓮霧香皂及噴霧，預計在六月的白蓮霧節對外發表。

    開發香皂、噴霧

    魏千富表示，白蓮霧是新市的特色產業，目前開發出來的香皂有多種搭配，講求自然及用得健康，例如與艾草配合，成為「蓮艾（戀愛）皂」，雖然還未正式上市，但已接獲首批訂單，還有多個單位表示有意訂購。

    魏千富說，里內除了有白蓮霧老樹，也有多位里民栽種白蓮霧，並願意提供葉子，另外也已找到約一百坪的土地，將展開白蓮霧的復育，雖然初期白蓮霧皂及噴霧即使扣掉工錢也沒什麼收入，但參與的居民都做得很快樂，相關的盈餘也會回饋給社區使用。

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