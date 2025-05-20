《台南》適合全齡 水萍塭公園景觀優化

水萍塭公園入口大棚架詮釋「浮萍」意象。（記者王姝琇攝）

2025/05/20 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市南區水萍塭公園鄰近夏林、海安、金華、永華等多個商圈，常見一位難求，市府規劃地下停車場、地面景觀優化，推動遊憩與商圈停車共融，重塑水萍塭公園為「全市公園」。

地下停車場前年啟用後可提供三六二格汽車格、一○二個機車位，有效紓解南區和中西區停車需求，水萍塭公園地面景觀工程近日完工，市長黃偉哲昨日前往視察，黃偉哲說，水萍溫公園隨著地下停車場闢建、地面各式優化工程、特色遊具增設等，成為適合各年齡層的「全市公園」，未來充足的停車空間與休憩環境又能和周邊商圈互相帶動，一舉數得。

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工務局副局長鄒譽名說，水萍溫公園地面景觀以「廣場」為主體，延續舊時夏林路側作為集會活動地點與多功能活動場域的使用習慣，廣場環繞五個簡潔的白色造型棚架，作為地下停車場的採光通風開口，將通風採光引入地下層，創造出具有特色、明亮、通風良好的地下停車空間。

舊時水萍塭公園為養殖浮萍的池塘，特別在公園入口的大棚架詮釋「浮萍」意象。屋頂上層採用多種的顏色玻璃，下層為不同大小的圓孔，隨著時間的變動，豐富趣味的彩色光影呈現公園多樣化。其它四座棚架則使用低彩度、耐候性材料、透明且輕量化的設計融合於公園整體環境。

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