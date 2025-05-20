《桃園》粽子大車拚 南洋美食節25日登場

越南在過年時吃粽子，越南北部粽為方型、南部粽是圓柱型。（記者鄭淑婷攝）

2025/05/20 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府與桃園車站商圈協會將於五月廿五日，在桃園區福吉二街封街舉辦「南洋美食節」，現場集結卅攤南洋美食與手作市集，民眾不用出國就能嚐遍泰國、印尼、越南等東南亞國家道地料理。

適逢端午佳節將至，市府於昨天的活動宣傳現場，匯集泰國、越南、印尼、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、香港等特色粽子，以及台灣客家粄粽及北部粽；由新住民身著傳統服飾解說故鄉粽子特色，包裹的內餡從豬肉到綠豆、紅豆、芭蕉都有，但吃粽子的時間各有不同，像是印尼主要在開齋節吃，越南雖然也過端午節，但粽子是過年才吃，且跟台灣一樣有北部粽、南部粽，越南北部粽為方型、南部粽是圓柱型。

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經發局表示，活動當日集結卅攤南洋美食與手作市集，提供泰式打拋豬、印尼特色甜點等東南亞各國道地料理，還有東南亞文化服飾等文化體驗，另規劃「創意野餐活動」，鼓勵四人組隊參加，以繽紛南洋風佈置野餐區，同時舉辦短影音競賽，觀看數前三名可獲獎品和獎狀。

經發局表示，即起至五月廿五日，民眾於青宣越氏洗頭、詠順泰國小吃、佶洋商行、亞當貴越南河粉等特約店家消費滿五百元，即有機會獲得限量體驗券和摸彩券，不但能參加攤位手作體驗，還有機會抽中豐富好禮。

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