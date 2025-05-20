《桃園》污水接管 13處陰暗後巷「華麗變身」

桃市府為提升污水下水道接管率，搭配後巷改造工程，今年將再增加十三處後巷美化。（水務局提供）

2025/05/20 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市推動污水下水道接管，截至今年四月累積完成廿五萬九四六八戶，接管普及率提升至廿六．七六％，市府水務局表示，接管採後巷施工，為了提升民眾意願，二○一六年起推動後巷改造計畫，累計已完成二○二處，今年擇定桃園、楊梅、八德區，將再施作十三處後巷美化工程。

擇定桃園、楊梅、八德

污水下水道接管配合住家化糞池在屋後而採後巷施工，民眾需配合提供自家後巷空間，水務局表示，為提高民眾對於用戶接管的接受程度，除了施作污水接管工程，也將原有後巷地面打除翻新，透過彩繪等方式，讓陰暗後巷華麗轉身成為社區特色。

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住戶可決定樣式、顏色

水務局指出，污水下水道用戶接管工程施作後，會依照選址原則，由里長提供配合用戶接管後巷環境改造工程施做同意書，施工團隊於施作前會舉辦用戶接管說明會，邀集里長及相關民眾參與，經由後巷住戶投票表決所喜愛的噴花地坪樣式、牆面粉刷顏色，同時宣導施工時需配合與注意事項，以及污水下水道的重要性。

水務局表示，市府自二○一六年起編列預算，推動用戶接管後巷環境改造，累積至今年四月已完成二○二處後巷改造，今年將擇定桃園、楊梅、八德區等地，進行牆面油漆及噴花地坪改造行動，預計施作十三處後巷美化工程。

水務局表示，透過污水下水道工程將住家污水管線接入公共污水下水道，可改善住家後巷環境因長期生活污水直接排入水溝的髒亂情況，桃園市接管數戶數從升格前的一萬七八四一戶，至今年四月累積達廿五萬九四六八戶，普及率從二．四三％提升至廿六．七六％。

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