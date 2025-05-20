《新屋》永安國中轉型實驗中學 新生增1倍

新屋區永安國中轉型實驗中學，發展農作、自行車、登山、親海、獨木舟等課程。（校方提供）

2025/05/20 05:30

曾是人數最少國中 轉型後首年招生55人 不乏跨區就讀學生

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕新屋區永安國中今年將正式轉型為實驗中學，首年新生達到五十五人，較去年多出一倍，其中不乏跨區就讀學生，議員陳睿生昨於市政總質詢指出，永安國中曾是桃園市學生人數最少的國中，轉型實驗中學首年招生，新生數高達五十五人讓人驚艷，讓人看到偏鄉學校的契機，籲市府持續輔導學校轉型工作。

請繼續往下閱讀...

偏鄉學校面臨少子化 議員籲市府持續輔導

市府教育局表示，桃園市目前提出辦理學校型態實驗教育計畫共有六所，經核定者有復興區羅浮、長興、光華三所國小，於一一三學年度實施，新屋區永安國中將於一一四學年度實施；另，一一三學年度已受理華德福實驗高中（附設國中小）及復興區巴崚國小實驗教育計畫審議，將再行轉陳教育部審查核定後，預計一一五學年度實施。

永安國中位處偏鄉且受少子化衝擊，新生人數年年減少，更面臨減班等問題，一一一學年度開始規劃轉型實驗中學，去年經教育部核定並更名永安實驗中學，由教育局撥付經費先行試辦，一一四學年度將正式轉型，校方去年起陸續到各小學宣傳，首年招生達到五十五人。

校長古如毓表示，前年新生僅十八人、去年廿五人，今年新生報到五十五人，其中有學生可能選讀體育班或考上資優班，預估實際新生人數約在五十人左右，報到學生除了當地小學，還有來自平鎮、八德跨區就讀的孩子；有二名學生家長分享說，之前曾特地到校參觀了四、五次，認為實驗教育上課方式較靈活，很適合自己的孩子，因此讓孩子遠道就學。

發展農作、自行車、登山、獨木舟等課程

古如毓說，實驗教育並不會摒棄國、英、數、自、社等學科，主要是將藝能科打散，以生活實踐、文化深耕、環境探索和永續關懷為理念，發展農作、自行車、登山、親海、獨木舟等課程，今年一月間曾帶領學生騎自行車完成環半島挑戰；她說，學校面臨少子化，實驗教育是學校的契機，因此把握機會積極推動轉型。

陳睿生表示，目前新屋區北湖國小全校卅人，是新屋唯一沒有公幼的小學，今年新生入學人數僅三人，有了永安實驗中學的例子，校方也開始計畫轉型實驗教育。

新屋區永安國中轉型實驗中學，首年新生人數55人，比去年多出1倍。（桃園教育局提供）

新屋區永安國中轉型實驗中學，今年1月曾帶學生完成自行車環半島挑戰。（校方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法