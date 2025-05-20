逼自閉兒腳綁沙袋關黑房 竹縣惡保母夫妻判刑

新竹縣有照保母魏女與先生陳男，長期虐待服刑的陳男親戚年僅4歲自閉症女兒，新竹地院依妨害幼童發育罪將陳男判刑兩年、魏女一年。（資料照）

2025/05/20 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣有照保母魏女與先生陳男，共同照顧服刑的陳男親戚年僅四歲自閉症女兒，竟想出「負重虐待」手段，逼女童在漆黑房內負重、腳綁沙袋，在身高等高的桌上疊加板凳讓她罰站，嘲笑「今天又是馬戲團表演喔！」且數度毆打重摔，直到女童癱軟送醫才被醫師發現虐童，新竹地院依妨害幼童發育罪將陳男判刑兩年、魏女一年。

檢警了解，四歲女童因患有自閉症，生父去年初入監執行，家人無力照顧，遂託生父表哥陳男幫忙，女童仍不會說話且有發展遲緩情形，身高僅一百公分且只有九公斤。

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罰站、拋摔 長期虐待

陳男夫妻從去年九月起開始凌虐女童，警方發現夫妻數度命女童背超過體重三分之一、內放三．七五公斤水瓶的背包，更於雙腿綁上各一公斤的沙袋，在身高等高的桌上疊加兩個板凳讓她罰站，時間最多達三小時，甚至關燈將女童獨留在黑暗中，不定時透過監視器監視是否還站著。

去年十月廿一日，陳男對睡眠中女童大喊「智障！該起來了！」然後雙手將女童拉起朝空中拋摔，使女童在空中翻轉後摔到床上。

嘲笑「又是馬戲團表演」

陳男徒手毆打女童臉部，接著雙腳各綁上一公斤沙袋，抓其雙腳，頭部朝下重摔在地，又將裝有三．七五公斤水瓶的背包背在女童前側，要她站在桌上的板凳，出言「今天又是馬戲團表演喔！」然後關燈離開，令女童獨自在漆黑房內負重站在高處。

陳男還強迫餵食女童，不僅掐捏還作勢毆打，之後遭陳男數度重摔、甩耳光，魏女喊「你打她幹嗎？你是想把她打死是嗎」、「你要把她打到腦出血是嗎？」事後女童癱軟在地才送醫急救。女童因顱內出血且全身是傷，醫師發現為兒虐案件，立即報警。

各判兩年、一年徒刑

此外，檢警還發現陳男與妻子曾多次以寶特瓶毆打女童頭部、徒手搧打臉部並抓拉頭髮，或以「愛的小手」打臉與手，更常對她施以負重虐待，甚至掰拗、拖拉女童腳部，新竹地院依共同對未滿七歲之人犯妨害幼童發育罪，將陳男判刑兩年、魏女一年。

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