竹縣4處易肇事路段 6/11啟用測速照相

新竹縣政府警察局將於六月十一日啟用四處新建與汰換的固定式測速照相設備。（記者廖雪茹攝）

2025/05/20 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局表示，為提升道路安全、減少事故發生，將於六月十一日啟用四處固定式測速照相設備，地點分布在竹東鎮中興路一段九四之二號前、芎林鄉文德路二五九號前、關西鎮石岡子路七三六號前、新豐鄉台十五線六十二．八公里處，目前擴大宣導中，請民眾依速限行駛，共同維護交通安全。

警察局交通隊表示，這四處地點都是車禍件數相對多，易肇事路段，或是由地方民意代表提議。其中，竹東鎮中興路（竹一二二號縣道）為竹東外五里往來竹市的主要道路，也是工研院和新竹科學園區的通勤幹道，速限五十，尖峰時段車流量大，常因車速快等因素而事故頻傳。

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芎林鄉文德路（竹一一五號縣道）為芎林往來新埔的要道，速限五十，沿途彎道多，車速太快容易肇事。關西鎮石岡子路（竹一一八號縣道）為關西往來新埔的幹道，也可通往國道三號關西交流道，速限六十。新豐鄉台十五線為替代西濱台六十一線的平面道路，速限六十，車多且車速快。

據統計，去年一整年的交通事故件數，竹東鎮中興路一段共計卅六件，其中一件為重大死亡車禍；芎林鄉文德路共計廿件；關西鎮石岡子路共計卅一件，其中一件為重大死亡車禍；新豐鄉台十五線共計十五件。

新竹縣六月十一日啟用四處固定式測速照相，其中一處位在竹東鎮中興路一段九四之二號前路段。（記者廖雪茹攝）

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