天花湖水庫重啟推動 頭屋鄉爭從優補償

經濟部水利署重啟推動興建天花湖水庫，昨天下午在頭屋鄉飛鳳村活動中心舉辦說明會。（記者彭健禮攝）

2025/05/20 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕經濟部水利署於二○一三年規劃在苗栗縣頭屋、公館鄉交界處興建天花湖水庫，但當時因地方反對而喊卡。經濟部水利署因應未來用水需求，重啟推動，昨在頭屋鄉飛鳳村活動中心舉辦說明會，頭屋鄉親表達贊同，爭取從優補償及回饋，縣長鍾東錦也主張興建，強調縣府會全力配合，以利苗栗發展。水利署並將於廿三日在公館鄉舉辦說明會。

鍾東錦主張興建 提供足夠用水

說明會由水利署副署長黃宏莆主持，由水利署水利規劃分署簡報說明，鍾東錦、立委邱鎮軍皆認為，苗栗要發展，水電要充足，尤其中央推行桃竹苗大矽谷計畫，水電條件是科技廠商進駐考量，縣內有通霄發電廠，電力不成問題，未來天花湖水庫興建後，更能提供足夠的民生及產業用水。因興建天花湖水庫推動已久，也希望中央能明確果斷，勿再拖延。

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黃宏莆拍胸脯保證，他是頭屋人，水庫建造百分百安全，也明白天花湖水庫推動許久，地方鄉親都很關心，該水庫興建後，可供給造橋、後龍、頭屋、公館、苗栗、銅鑼等鄉鎮市用水需求，也有助益地方產業發展。

會中，飛鳳村長邱仁浪、曲洞村長劉安華等人則要求，水庫土地取得補償、回饋要從優、從寬，有關拆遷集村、活動中心配套，可能影響農保資格，及施工造成的環境衝擊，無自來水地區埋設管線等，都要有配套。

公館鄉23日舉辦說明會

水利署則強調，一旦鄉親有共識推動興建，工程計劃書將仔細盤點每一個項目，有關鄉親權益部分，也會透過苗縣府、頭屋鄉公所逐一說明清楚並召開地方座談會，向鄉親報告。水利署廿三日在公館鄉舉辦說明會。

水利署簡報指出，該水庫採離槽式設計，透過在公館鄉打鹿坑設置攔河堰，攔截後龍溪溪水，經由約九公里隧道，將水引至水庫集水區。該計畫於二○一三年一月通過環境影響評估，環評報告工程用地四百八十二公頃，加上環評承諾生態補償用地、庫區至稜線間無道路通達地區一併徵收、北側遷移道路及上下邊坡用地，共計五百三十公頃。水庫有效容量為四千七百九十一萬立方公尺，預計日供水量廿六萬立方公尺。

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