國中會考落幕 高市推考生觀光優惠

國中會考落幕，高市府觀光局、文化局、運動發展局分別加碼「憑准考證享優惠」活動，考生持准考證可享優惠。（記者黃良傑攝）

2025/05/19 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中教育會考結束後，為豐富考生生活體驗、放鬆身心，高市府觀光局、文化局、運動發展局分別加碼「憑准考證享優惠」活動，考生持准考證可享優惠，包括五場台鋼雄鷹職棒賽事，每場限量三百張，共計一五○○張免費職棒內野不指定位置票券。

另自五月十八日至六月卅日，不限次數免費暢遊駁二藝術特區當代館及舊事倉庫主題展覽、鳳儀書院與打狗英國領事館文化園區；義大遊樂園憑准考證購票即可享五九九元優惠價，並加贈大義學業合格御守及春一枝冰棒。

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五月十九日至六月卅日，免費參觀動物園，園區光室咖啡平日用餐享九折優惠；啵得廚房及入入選物店指定飲品買一送一；並可享中央公園天使與惡魔寵物互動園區入場費五折；蓮池潭泮咖啡、蓮潭滑水主題樂園、愛河白色戀人貨櫃屋消費九折優惠或招待鬆餅等專屬優惠。

高雄考區試務會主任委員、岡山高中校長王郁菁表示，會考於六月六日開放網路成績查詢，成績通知單將於同日寄發，應屆畢業生請向原就讀國中領取，非應屆畢業生則由高雄考區試務會寄發。

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