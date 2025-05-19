高雄青年文學獎 圖像文學也可參賽

《高雄青年文學獎》屆滿20週年，今年以「複寫拾光」主題，鼓勵青年為自己寫出專屬的發光時刻。（高雄文學館提供）

2025/05/19 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕《高雄青年文學獎》屆滿廿週年，今年徵件除新詩、散文、短篇小說，並首度開放雙人組「圖像文學」參賽，總獎金共卅八．五萬元，九月十四日下午五點截止收件。

高雄市立圖書館長李金鴦表示，城市能擁有專門為青少年舉辦的文學獎實屬不易，高雄青年文學獎今年將迎來廿週年，廿年來，文學獎持續照亮許多相關的人事物，累積不少精彩動人故事，因此今年以「複寫拾光」主題，期待青年寫作者能拾取生命觸碰瞬間，為自己寫出更多專屬的發光時刻。

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高雄文學館說明，五至九月徵件期間，將舉辦「複寫拾光︱高雄青年文學獎二十週年特展」展示創辦歷程、評審觀點及歷屆得獎人的發光時刻等，期許能給予正在不同創作階段的青年更多激勵、燃起寫作動機。

另為持續培植青年寫作，五至八月間也將再推出「致終將發光的青年」培力工作坊，由過往本獎評審擔任講師，針對各文類量身打造課程，講師陣容包括林榮三文學獎歷屆得主陳昌遠、邱常婷、謝凱特及圖像文學藝術家beat，共同為學員拆解創作時常見的盲點、提供基礎養分。

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