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    七接說明會 居民要求先遷村後開發

    中油七接施工前環評書說明會，居民舉牌「大林蒲先遷村，七接再施工」表達抗議。（記者葛祐豪攝）

    中油七接施工前環評書說明會，居民舉牌「大林蒲先遷村，七接再施工」表達抗議。（記者葛祐豪攝）

    2025/05/19 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕預計今年七月動工的中油洲際液化天然氣接收站（七接），昨舉辦施工前環評書公開說明會，大林蒲居民抗議程序有瑕疵，要求先遷村後開發；中油則強調施工過程會嚴格把關。

    去年已通過環評 預計7月開工

    為達成天然氣發電占比五○％，並配合高雄脫煤脫碳，中油預計在大林蒲興建占地卅七．四公頃的七接，共有六座、十八萬公秉的地上型LNG儲槽，及接收站港域、卸收碼頭聯外輸氣管線等工程，預估總工期九年一個月，開發完成後，以滿足國內天然氣使用需求。

    中油公司昨天在鳳林國中，舉辦施工前環評書公開說明會，強調已於去年十二月通過環評，今年四月取得開發許可，預計今年七月將開工。

    環團主張應進入二階環評

    市議員陳麗娜與要健康婆婆媽媽團、高雄健康空氣行動聯盟等環團舉牌抗議，批評環境部火速通過七接環評後，高市府隨即同意動工，但中油未與當地居民溝通，自去年九月環評初審起，大林蒲居民未曾接獲任何正式通知，程序有重大瑕疵，主張七接環評無效，並依法提起訴願，堅決主張七接應進入更嚴格的二階環評。

    環團也說，七接開發規模龐大，防波堤總長近七千公尺，施工期間，早已是空污重災區的大林蒲沿海六里，還住有一．八萬人，將暴露於污染風險中，要求「必須先完成大林蒲遷村，才能進行七接的開發」

    中油執行長李熙文表示，說明會均依程序通知各單位，並在社區報告欄張貼通知；為因應極端氣候對接收站的影響，空汙、噪音及交通衝擊都有因應對策，會嚴格依據環評承諾執行，有把握安全管控做到最好，且優先提供在地居民工作機會。

    陳其邁︰最快年底啟動遷村

    對於大林蒲遷村進度，市長陳其邁近日強調，遷村關鍵在環評，若一切順利，預估最快今年底至明年初，有機會啟動遷村，並同步展開都市計畫變更與鄉親意願調查。

    中油七接施工前環評書說明會，大林蒲居民抗議程序有瑕疵，要求先遷村後開發。 （記者葛祐豪攝）

    中油七接施工前環評書說明會，大林蒲居民抗議程序有瑕疵，要求先遷村後開發。 （記者葛祐豪攝）

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