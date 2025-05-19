道路、公園不能擺攤 屏東市研議自治條例

屏東市舉辦市集因道路、公園不能擺攤，引發爭議，屏東市公所將研議相關的自治條例。 （記者葉永騫攝）

2025/05/19 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市舉辦市集皆因道路、公園不能擺攤，引發爭議。屏東市民代表傅建雄認為，屏東市公所應制定臨時攤販自治條例來解決問題。屏東市長周佳琪表明，將在三個月內研議相關的自治條例。

傅建雄指出，屏東民眾喜歡逛夜市，但現行規定公園及道路範圍不能擺設攤販，使得攤商遊走在規範的灰色地帶，去年春節慈鳳宮舉辦宗教文化相關活動、規畫夜市等相關活動，不料攤商才進駐就被警方強制驅離，地方譁然。雖然警方依法執行職務沒有問題，但不符合民眾的期望。

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傅建雄說，潮州、苗栗苑裡等鄉鎮公所都是透過制定「臨時攤販自治條例」，劃定特定時段、特定道路範圍作為夜市的法規依據，以觀光角度來看，鄰近屏東火車站的慈鳳宮前永福路、台鐵鐵道下的復興路至自由路段、公園路至勝利路間的仁愛路段，都可以發展成夜市，當中永福路是往年春節年街的舉辦地又是市中心，有集市的潛力，他建議屏東市公所打造屬於屏東市的觀光夜市。

市代王芬里也認為夜市問題要盡快解決，提出永新公園比較適合做夜市，認為永新公園緊鄰黃昏夜市與勝利星村，比較適合打造成夜市帶動觀光發展，而極限運動可以移至縣民公園發展。

市長周佳琪表示，將於三個月內進行完整研議，再向代表會進行專案報告，若有自治條例需要修訂，也將一併提出。

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