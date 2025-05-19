臺北民歌新浪潮公館開唱 新世代詮釋經典民歌

「臺北民歌新浪潮」昨晚在公館水岸廣場舉行戶外專場，邀請莊耿碩演唱。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

2025/05/19 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市十七家有音樂展演空間的音樂餐廳、live house合作發起的「臺北民歌新浪潮」，昨晚走出專業場館，在公館水岸廣場舉行戶外專場，融入市民日常生活，下午的大雨消減了暑氣，讓氣氛更顯愜意與悠閒；新世代創作者重新詮釋經典民歌，與聽眾的互動更為珍貴的音樂遺產注入新生命力。

「臺北民歌新浪潮」系列活動自五月一日登場後，每週舉辦超過廿場次，為讓更多年輕人感受民歌魅力，昨晚八點在台北公館水岸廣場進行戶外專場免費演出，邀請莊耿碩aka GuitarShuo、董啟亮、邢定弘、謝孟庭Mengting Hsieh四位新生代創作歌手，重新詮釋經典民歌，選唱的歌曲都有對鄉土的懷想與眷戀，以及對社會的深刻反思。

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莊耿碩演唱李雙澤的《美麗島》、陳明韶的《浮雲遊子》及蔡藍欽的《這個世界》，展現民歌作為社會運動和文化覺醒工具的一面。

邢定弘演唱王夢麟的《雨中即景》和羅大佑的《戀曲一九八○》，都是描繪都市生活與情感的經典，反映年輕人所經歷的情感變遷與生活轉變，跨時代的歌曲卻展現同樣的情懷；董啟亮唱出李壽全的《張三的歌》及王夢麟的《七月涼山》，延續了台灣民歌關注社會現實和人文情懷的傳統，彰顯民歌純粹表達和對社會關懷精神的堅持。

謝孟庭壓軸演唱三首象徵台灣校園民歌初期的浪漫與理想主義歌曲，包括李雙澤、楊祖珺等人推動「唱自己的歌」運動精神象徵的《野百合也有春天》；齊豫和潘越雲的《夢田》描繪了農村景象與土地情懷，《桂花巷》則傳達了對鄉土的懷念與眷戀。

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