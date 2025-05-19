世壯運泳賽流程亂 害選手錯過比賽

2025/05/19 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕世壯運游泳競賽昨在台北市立大學天母校區詩欣館登場，不過，有民眾抱怨，包括置物櫃鎖故障、內有垃圾、更衣室沒椅子，以及分組流程混亂、檢錄處布置動作慢也沒張貼賽程表、叫號只有中文沒有英語等其他語言、網路訊號太差，甚至有民眾因而錯過比賽。世壯運執委會回應，更衣室問題已改善；賽程部分，現場配置有具備英文能力的Ａ級裁判執行賽務，並安排英語競賽助理協助非中文母語選手進行引導與說明，確保溝通無礙。選手因網路影響檢錄者，也都依裁判決定妥為安排。

紀錄片製片人賀照緹十七日於臉書發文指出，當天前往詩欣館進行賽前練習並熟悉場地，卻發現更衣室置物櫃的鎖均故障無法上鎖，且好幾個櫃子竟有用過的衛生紙、口罩、吸管、免洗筷等垃圾，也沒擺放椅子，在場者只能搖搖晃晃更衣等情形。

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世壯運執委會回應，鎖的修繕需要時間，經向技術代表了解，桌椅等設備已於賽事前布置完成，選手比賽時換下的衣物，會由競賽助理一人一件置物籃協助看管。

另有民眾在臉書粉專「靠北世壯運」抱怨，游泳比賽上午九點開始，檢錄處八點四十分才開始布置，會場牆上也未張貼賽程表，不少選手焦急不已，好不容易等到工作人員開始叫號，卻只有中文沒英語，外國選手聽不懂，直到有參賽者提醒，臨時找人代打翻譯，卻屢屢唸錯且不清楚，場面混亂。

此外，民眾說，原本想使用APP查詢，但詩欣館網路訊號不佳，都在轉圈圈無法點進賽程，最離譜的是，有長者遲未被叫號，等到查對資料時，卻被告知報名組別「已經游完了」。

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