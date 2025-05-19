世壯運北市府前比沙排 選手怨翻譯員不足

世壯運沙灘排球比賽，昨天在台北市府前廣場打造的場地開打。（記者田裕華攝）

2025/05/19 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕為了世界壯年運動會，台北市政府首度在府前廣場開闢沙灘排球場，費時五天，以一千公噸沙子打造符合國際標準規格的運動場地，經費九一○萬元，昨起至廿一日舉辦預賽、決賽並頒獎，之後場地將復原用於田徑賽事；昨天沙排開打首日，國內外選手都表示比賽場地專業，但周邊配套待加強，包括有選手抱怨沒有提供充足的賽前練習資訊，國際選手到場也找不到翻譯人員協助溝通，而昨午後大雨觀眾席也應增設遮雨棚。

5天打造、比賽4天 再變田徑場

府前廣場沙排賽事頭二日為四十歲以上男子、女子雙人及混合組預賽，廿日、廿一日進入決賽。台灣及日本女子沙排選手皆說，比賽場地沙質細膩、專業度高，然而賽前練習資訊不足，日本選手說，提早抵達比賽現場，想把握時間適應場地，一時間不曉得該問誰，雖然會說英文，仍希望能有日文翻譯。

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效法巴黎奧運 艾菲爾鐵塔前打球

賽務長黃弘欽表示，府前廣場的沙排場地可直接眺望台北一○一大樓，宛如巴黎奧運期間在艾菲爾鐵塔前打球，給足沙排愛好者面子，可惜府前廣場沙排賽事僅有四天。世壯運執行委員會先前預告，沙排賽程結束後，預計將花二天復原，場地將提供田徑賽事使用。

場地排水設計 選手稱讚專業

據了解，本屆世壯運沙灘排球共有三四八人報名參賽，二個主場館分別位於府前廣場、藍灣海濱休憩園區。府前廣場賽場長廿八公尺、寬廿二公尺、深四十公分，側邊坡面設有濾沙網，方便排水，雨天仍可繼續比賽，除非雨勢過大影響選手、裁判視線，如遇打雷、閃電一定要暫停。

昨下午出現午後雷陣雨，但無礙比賽進行，期間工作人員也會整理場地；參加四十歲以上四人混合組的莊先生賽後說，府前場地沒問題，規格優於過往練習的基隆、宜蘭場地，可是適逢雨季，民眾撐傘觀賽很不方便，可以考慮加裝遮雨設施，白天也有遮陽功能。

執委會︰有工作人員及語言志工

世壯運執委會回應，賽事現場有工作人員及語言志工，正式比賽中的語言溝通，由各單項運動協會指派具備專業語言能力的國際裁判人員負責，確保賽事流程與說明無虞。

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