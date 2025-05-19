嘉縣編逾億 梅嶺美術館年底整修

建館30年的嘉義縣梅嶺美術館，將斥資1億餘元重新打造。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/19 05:30

開館30年 整建解決漏水 打造現代化氣息美術空間

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣立梅嶺美術館開館卅年，歷年來舉辦藝術活動及人文展覽，孕育藝術人才。縣長翁章梁昨出席藝術家林昌德教授個展開幕茶會時，宣布縣府已編列一億餘元預算，預計今年底整修美術館，打造成具現代化氣息的美術空間，讓更多人看見嘉義的藝術風景。

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採錐狀屋頂 引入自然光

在朴子地區獻身美術教育逾八十年的吳梅嶺，桃李滿天下，其門人感念吳的教育精神，並為發揚其理念與促進地方美術發展，便於一九八四年發起籌建梅嶺美術館，並成立財團法人梅嶺美術文教基金會集資在朴子藝術公園興建美術館，後因資金不足，就將未完成建物捐給縣府繼續興建，於一九九五年吳梅嶺百歲誕辰時啟用。

縣府文化觀光局表示，美術館方正寬廣，展覽空間廣受好評，建築結構耐震強度評估後無需補強，但漏水及滲水問題難以根治，尤以天花板及後期增建接縫處最為嚴重。二○二三年縣府整建朴子藝術公園，展現現代公園新風貌，增加美術館可見度，縣府決定自籌一億餘元預算於今年底整建，以解決長年漏水問題，並強化與公園環境正向關係，提升公民美學素養。

水平紅白磁磚外牆 保留

林昌德出身鹿草，師承吳梅嶺，曾任台灣師範大學藝術學院院長，林昌德正於美術館舉辦「寫生揣意」個展，以六十年來的畫作追憶恩師。

翁章梁昨出席林昌德個展開幕茶會時，宣布縣府將整修美術館這個好消息。翁說，美術館原始設計受後現代主義影響，主體建築由幾何感強烈的矩形、圓形所構成，加上以水平分割紅白兩色磁磚的外牆構成醒目外觀；整修時將保留這些特徵，但重新調整開窗，以加強公共空間的對外連結，改以水平帶窗與石材間留縫為主，並打開屋頂，以錐狀屋頂引入自然光，打開一樓，增加人們互動休息的空間。

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