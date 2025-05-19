東山咖啡特等獎 每公斤最高標出31000元

南市國產精品咖啡推廣媒合會，吸引許多咖啡店、餐飲業買家前來聞香、品嘗咖啡。（記者楊金城攝）

2025/05/19 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南市國產精品咖啡生豆推廣分享媒合會昨天在東山區農會舉辦，特等獎競標最高價每公斤三萬一○○○元，令人咋舌。

南市咖啡產區主要在東山，栽種五十四公頃、年產量約六十公噸，東山農會總幹事余淑琴說，今年咖啡豆產量減產三成以上，讓東山咖啡更搶手。

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南市國產精品咖啡評鑑十四日出爐，昨天舉辦推廣媒合會，吸引咖啡店、餐飲業買家前來，台南市長黃偉哲現學使用台南精品咖啡豆沖煮製作特調咖啡，藉以行銷東山咖啡。

黃偉哲說，舉辦十三年的咖啡評鑑、媒合會成功打造咖啡農與業者雙贏局面，南市府未來將持續行銷推廣並推薦消費者來東山喝咖啡之外，並更將致力推廣台南咖啡進軍國際舞台。

南市農業局指出，參加評鑑的咖啡生豆都在精品級八十分以上，達八十四分以上的特等獎、頭等獎計十三支咖啡豆，平均分數八四．七七分，比去年高○．三分，各項指標達到世界級水準，將再薦送美國咖啡品質協會進行國際認證。

獲特等獎的有大鋤花間咖啡生態農場、金蓉咖啡莊園、十萬咖啡。行家搶標熱絡，大鋤花間的精品咖啡豆以每公斤三萬一○○○元標出，刷新紀錄，台北買家一次買下七公斤生豆。

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