台南博物館節 推闖關挑戰、逛市集

2025台南博物館節昨日正式啟動。（台南市府提供）

2025/05/19 05:30

攤車與展示箱 呈現21館精彩內容 還有Bingo互動遊戲

〔記者王姝琇／台南報導〕台南博物館節昨天開幕，台南市立博物館以「YOUNG POWER─與博物館一起永續發展」為主題推出系列活動，首辦「小小博物館學家闖關」同步開跑，邀請民眾走進博物館。

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台南博物館節開幕活動在小西門廣場登場，廿一間公私立博物館及地方文化館打造出「博物館逛大街」市集，透過攤車與微型展示箱呈現各館精彩內容，另設有「博物館Bingo」互動遊戲。

規劃4路線 探索17館舍

此外，首次推出「小小博物館學家闖關」挑戰，邀集十七間館舍、規劃四條路線，包括台南市立博物館、台南家具產業博物館、王育德紀念館等六間博物館；以及南科考古館、樹谷生活科學館、新化楊逵文學紀念館；大內南瀛天文館、山上花園水道博物館、左鎮化石園區、玉井噍吧哖紀念園區；北門台灣烏腳病醫療紀念園區、北門三寮灣東隆宮文化中心、將軍方圓美術館、葉王交趾陶文化館。

黃偉哲：台南就是座博物館

台南市公私立博物館及地方文化館有五十六所，二○二五台南博物館節祭出蝸牛漫步文學地景踏查、葉老百歲計列特展，及多場講座、展覽等系列活動，即起陸續登場。開幕表演由OA Studio年輕學子擔綱，呼應本屆強調創新、年輕及永續，盼吸引更多年輕族群一起走進博物館。

台南市長黃偉哲表示，台南不僅是歷史古都，更是文化之都，整個台南就是一座大博物館，去年迎接台南四百，今年透過博物館節邀大家用全新視角認識博物館、在地文化與台南城市歷史底蘊。

強調創新 深化與青年連結

南市文化局局長黃雅玲指出，隨著社會快速變動，博物館更需要年輕世代的參與與創意。本屆博物館節期待透過青年視角注入新動能，展現博物館更多元且活力四射的樣貌，深化與年輕社群的連結。

「小小博物館學家」推出四條挑戰路線，帶領民眾探索博物館與文化館的魅力，完成路線任務者可獲得限量紀念品，成為真正「最懂博物館」的台南人。

台南博物館節開幕活動現場設有「博物館 Bingo」互動遊戲、趣味闖關。（台南市府提供）

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